مسئله پرورش قرنطینه ای اسب در گنبد به جلسه فوق العاده نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر از گنبد، عباس نیاوند عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات منطقه و بازدید ازمجموع سوارکاری این شهرستان افزود: باید برای حمایت و صیانت از اسب اصیل ترکمن برنامه ریزی بهینه ای صورت گیرد.

وی به مشکل آب آشامیدنی روستاهای گنبد اشاره و تصریح کرد: برای رفع این مشکل نیز به برنامه ریزی منسجم و اصولی نیاز است.

وی در بخشی از سخنانش درباره طرح اقتصادی دولت گفت: این یکی از طرح های مهم دولت برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است.

به گفته نیاوند، تاکنون 32 درصد پرسشنامه های اولیه این طرح به ماموران آمارگیر درسطح استان تحویل شد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان بر لزوم بسیج عمومی دستگاهها ونهادهای اجرایی برای اجرای بهینه این طرح محوری تاکید کرد.

غلامعلی سوسرایی، فرماندار گنبد کاووس نیز گفت: تامین چهار دستگاه تانکرجدید برای آبرسانی به روستاهای بدون آب آشامیدنی این شهرستان نیاز ضروری است.

وی افزود: اکنون با هشت دستگاه تانکر به 50 روستای بدون آب آشامیدنی این شهرستان آبرسانی می شود.

سوسرایی بیان داشت: کمبود تانکر موجب تاخیر درآبرسانی به روستاهای مورد نظر شده است.

شهرستان 290 هزار نفری گنبد کاووس 157 روستا دارد.