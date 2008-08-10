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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۷

پیام مبعث مقام معظم رهبری به بلغاری ترجمه شد

متن کامل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت مبعث پیامبر اکرم(ص) از سوی رایزنی فرهنگی ایران در صوفیه به زبان بلغاری ترجمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین متن کامل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان فارسی در سایت رایزنی فرهنگی ایران در صوفیه به آدرس sofia.icro.ir  منعکس شده است.

این پیام به انجمنها و شخصیتهای معتبر اسلامی و فرهنگی بلغارستان نیز ارسال شده است.  
 

کد مطلب 730563

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