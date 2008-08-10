به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: نام قم از دیرباز با گردشگری مذهبی عجین بوده است و هرساله با آغاز ماه شعبان و فرارسیدن میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) مسجد جمکران میزبان خیل عظیمی از زائران و دوستداران آن حضرت خواهد بود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد استقبال از زائران نیمه شعبان و بسیج تمام دستگاههای دولتی در خدمات رسانی به زائران افزود: پایگاههای اسکان موقت زائران، تقویت پوشش مخابراتی تلفن همراه، راهاندازی سرویسهای بهداشتی سیار، نصب تابلوهای راهنما، توسعه و تجهیز پارکینگها و ایجاد ایستگاههای توزیع آب بهداشتی و محدودیتهای ترافیکی را از جمله تمهیدات صورت گرفته به منظور رفاه زائران و برگزاری هرچه باشکوهتر جشنهای نیمه شعبان برشمرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم گفت: با توجه به اهمیت و نقش جمکران در جذب گردشگر مذهبی در سفر هیئت محترم دولت به استان قم، جمکران به عنوان منطقه نمونه گردشگری شناسایی و به تصویب رسید و با اختصاص یک میلیارد ریال مطالعات بر روی این پروژه با انتخاب مشاور آغاز شده است.
متقیان با اشاره به اینکه کمبود امکانات رفاهی و اقامتی مشکلاتی را برای زائران به وجود آورده است، تصریح کرد: بر این اساس علاوه بر مطالعات باید زیر ساختهای لازم و امکانات مورد نیاز زائران نیز ایجاد شود.
متقیان خاطر نشان کرد: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم به منظور ایجاد زیرساختها در جمکران تقاضای 15 میلیارد تومان اعتبار کرد و امید است با تخصیص آن گامیبلند در جهت ایجاد تأسیسات مناسب و در شأن زائران و مسجد مقدس جمکران برداشته شود.
وی گفت: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم با اختصاص مبلغ 750 میلیون تومان در حال ساخت سرویسهای بهداشتی به مساحت 750 متر مربع در محدوده مسجد مقدس جمکران است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم از حضور بیش از سه میلیون نفر شیفتگان و عاشقان حضرت ولی عصر(عج) طی یک هفته برگزاری جشنهای نیمه شعبان در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: نام قم از دیرباز با گردشگری مذهبی عجین بوده است و هرساله با آغاز ماه شعبان و فرارسیدن میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) مسجد جمکران میزبان خیل عظیمی از زائران و دوستداران آن حضرت خواهد بود.
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