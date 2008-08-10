به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی متقیان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: نام قم از دیرباز با گردشگری مذهبی عجین بوده است و ‏هرساله با آغاز ماه شعبان و فرارسیدن میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) مسجد جمکران میزبان خیل عظیمی‌ از زائران و ‏دوستداران آن حضرت خواهد بود.‏



وی با اشاره به تشکیل ستاد استقبال از زائران نیمه شعبان و بسیج تمام دستگاه‌های دولتی در خدمات رسانی به زائران افزود: پایگاه‌های ‏اسکان موقت زائران، تقویت پوشش مخابراتی تلفن همراه، راه‌اندازی سرویس‌های بهداشتی سیار، نصب تابلوهای راهنما، توسعه و تجهیز ‏پارکینگ‌ها و ایجاد ایستگاه‌های توزیع آب بهداشتی و محدودیت‌های ترافیکی را از جمله تمهیدات صورت گرفته به منظور رفاه زائران و ‏برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن‌های نیمه شعبان برشمرد. ‏



رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم گفت: با توجه به اهمیت و نقش جمکران در جذب گردشگر مذهبی در ‏سفر هیئت محترم دولت به استان قم، جمکران به عنوان منطقه نمونه گردشگری شناسایی و به تصویب رسید و با اختصاص یک میلیارد ‏ریال مطالعات بر روی این پروژه با انتخاب مشاور آغاز شده است.‏



متقیان با اشاره به‌ اینکه کمبود امکانات رفاهی و اقامتی مشکلاتی را برای زائران به وجود آورده است، تصریح کرد: بر این اساس علاوه بر ‏مطالعات باید زیر ساختهای لازم و امکانات مورد نیاز زائران نیز ایجاد شود. ‏



متقیان خاطر نشان کرد: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم به منظور ایجاد زیرساخت‌ها در جمکران تقاضای 15 ‏میلیارد تومان اعتبار کرد و امید است با تخصیص آن گامی‌بلند در جهت ایجاد تأسیسات مناسب و در شأن زائران و مسجد مقدس جمکران ‏برداشته شود. ‏



وی گفت: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم با اختصاص مبلغ 750 میلیون تومان در حال ساخت سرویس‌های ‏بهداشتی به مساحت 750 متر مربع در محدوده مسجد مقدس جمکران است.‏