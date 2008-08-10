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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۳۴

شناورهای سبک از تردد به سوی دریای عمان خودداری کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: با توجه به حاکم بودن شرایط نامناسب جوی در مناطق شرقی استان هرمزگان و تداوم تاثیرات توده مونسون بر این منطقه، شناورهای سبک از تردد در دریای عمان خودداری کرده و شناورهای نیمه سنگین نیز با احتیاط عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اداره کل هواشناسی هرمزگان سمت وزش باد در ساعات آینده در هرمزگان را از جنوب شرقی به شمال غربی و سرعت باد در این ساعات را بیش از 38 کیلومتر در ساعت اعلام کرده است.

بر این اساس شدت امواج در دهانه تنگه هرمز و دریای عمان به بیش از 170 سانتی متر خواهد رسید که می تواند در خصوص شناورهای سبک و نیمه سنگین خطر آفرین باشد.

در اطلاعیه سازمان هواشناسی از صاحبان شناورهای سبک خواسته شده تا آرام شدن شرایط جوی حاکم بر منطقه به خصوص در مناطق شرقی استان هرمزگان، قایقهای خود را در آرامشگاهها حفظ کرده و صاحبان شناورهای نیمه سنگین با احتیاط و رعایت اصول ایمنی در دریای عمان و دهانه تنگه هرمز تردد کنند.

 

کد مطلب 730565

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