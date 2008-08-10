شناورهای سبک از تردد به سوی دریای عمان خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اداره کل هواشناسی هرمزگان سمت وزش باد در ساعات آینده در هرمزگان را از جنوب شرقی به شمال غربی و سرعت باد در این ساعات را بیش از 38 کیلومتر در ساعت اعلام کرده است.

بر این اساس شدت امواج در دهانه تنگه هرمز و دریای عمان به بیش از 170 سانتی متر خواهد رسید که می تواند در خصوص شناورهای سبک و نیمه سنگین خطر آفرین باشد.

در اطلاعیه سازمان هواشناسی از صاحبان شناورهای سبک خواسته شده تا آرام شدن شرایط جوی حاکم بر منطقه به خصوص در مناطق شرقی استان هرمزگان، قایقهای خود را در آرامشگاهها حفظ کرده و صاحبان شناورهای نیمه سنگین با احتیاط و رعایت اصول ایمنی در دریای عمان و دهانه تنگه هرمز تردد کنند.