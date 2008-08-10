مردم غزه خواستار بازگشایی گذرگاه رفح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات به دعوت جنبش حماس برگزار شد و تعدادی از نمایندگان فراکسیون حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین نیز در آن شرکت داشتند.

فوزی برهوم سخنگوی حماس به خبرگزاری فرانسه گفت: این تظاهرات برای درخواست از مصر مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری به منظور بازگشایی گذرگاه رفح و پایان دادن به درد و رنج مردم غزه مطابق با توافقنامه آتش بس برگزار شده است.

براساس توافقنامه آتش بس، قرار بود در سومین هفته از زمان اجرای آتش بس محاصره نوارغزه برداشته شود و گذرگاههای مرزی بازگشایی شوند اما این کار به خاطر طفره رفتن رژیم صهیونیستی از تعهدات خود انجام نگرفته است.

برهوم گفت: این تظاهرات همزمان با روزجهانی شکستن محاصره با مشارکت سازمانها و نهادهای عربی، اسلامی و بین المللی برگزار می شود و هدف از برگزاری آن در برابر گذرگاه رفح، اعمال فشار بر مصر برای پایان دادن به درد و رنج یک میلیون و پانصد هزار نفر مردم نوار غزه است.

احمد بحر سرپرست مجلس قانون گذاری فلسطین در سخنرانی خود گفت: ما از امت اسلامی می خواهیم که محاصره نوار غزه را بشکنند زیرا ملت فلسطین این را می خواهند.

وی افزود: ما به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر می گوییم که ملت فلسطین گرسنگی می کشد و بیماران آنها به طور تدریجی به شهادت می رسند پس مردانگی، اسلام و حق همسایگی کجا رفته است.

بحر از اتحادیه عرب نیز خواست تا نقش خود را برای بازگشایی گذرگاهها و پایان دادن به درد و رنج ملت فلسطین ایفا کند.

وی تاکید کرد: تصمیم برای بازگشایی گذرگاه رفح به مسئولان مصری و فلسطینی باز می گردد و مصر بر این گذرگاه حق حاکمیت دارد و شایسته نیست که دست روی دست بگذارد و باید گذرگاه را بازکند و ما در غزه از اصول و مبانی ثابت خویش دست نخواهیم کشید.