  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۳۵

با برپایی تظاهرات؛

مردم غزه خواستار بازگشایی گذرگاه رفح شدند

مردم غزه خواستار بازگشایی گذرگاه رفح شدند

مردم نوار غزه امروز با برپایی تظاهرات در برابر گذرگاه رفح در مرز غزه با خاک مصر از این کشور خواستند تا این گذرگاه را بازگشایی کرده و محاصره تحمیلی علیه ملت فلسطین را بشکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات به دعوت جنبش حماس برگزار شد و تعدادی از نمایندگان فراکسیون حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین نیز در آن شرکت داشتند.

فوزی برهوم سخنگوی حماس به خبرگزاری فرانسه گفت: این تظاهرات برای درخواست از مصر مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری به منظور بازگشایی گذرگاه رفح و پایان دادن به درد و رنج مردم غزه مطابق با توافقنامه آتش بس برگزار شده است.

براساس توافقنامه آتش بس، قرار بود در سومین هفته از زمان اجرای آتش بس محاصره نوارغزه برداشته شود و گذرگاههای مرزی بازگشایی شوند اما این کار به خاطر طفره رفتن رژیم صهیونیستی از تعهدات خود انجام نگرفته است.

برهوم گفت: این تظاهرات همزمان با روزجهانی شکستن محاصره با مشارکت سازمانها و نهادهای عربی، اسلامی و بین المللی برگزار می شود و هدف از برگزاری آن در برابر گذرگاه رفح، اعمال فشار بر مصر برای پایان دادن به درد و رنج یک میلیون و پانصد هزار نفر مردم نوار غزه است.

احمد بحر سرپرست مجلس قانون گذاری فلسطین در سخنرانی خود گفت: ما از امت اسلامی می خواهیم که محاصره نوار غزه را بشکنند زیرا ملت فلسطین این را می خواهند.

وی افزود: ما به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر می گوییم که ملت فلسطین گرسنگی می کشد و بیماران آنها به طور تدریجی به شهادت می رسند پس مردانگی، اسلام و حق همسایگی کجا رفته است.

بحر از اتحادیه عرب نیز خواست تا نقش خود را برای بازگشایی گذرگاهها و پایان دادن به درد و رنج ملت فلسطین ایفا کند.

وی تاکید کرد: تصمیم برای بازگشایی گذرگاه رفح به مسئولان مصری و فلسطینی باز می گردد و مصر بر این گذرگاه حق حاکمیت دارد و شایسته نیست که دست روی دست بگذارد و باید گذرگاه را بازکند و ما در غزه از اصول و مبانی ثابت خویش دست نخواهیم کشید.

کد مطلب 730567

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها