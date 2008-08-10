به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگستان هنر اعلام کرد محورهای پیشنهادی این هماندیشی مبانی نظری پیوند ادبیات و هنر، ادبیات به مثابه هنر، پیشینهشناسی پیوند ادبیات و هنر در ایران و جهان، بررسی تطبیقی رابطه ادبیات و هنر در مکاتب و سبکهای ایران، وجوه مشترک رمز، نماد و اسطوره در ادبیات و هنر، نقد و بررسی روششناسی تطبیقی ادبیات و هنر و... است.
مقالهها باید موازین پژوهشی مقاله (چکیده و کلیدواژه فارسی و انگلیسی، مقدمه، نتیجه و فهرست منابع) را رعایت کنند و بین 10 تا 15 صفحه 300 کلمهای باشند. ارجاعهای داخل متن به صورت نام خانوادگی، سال انتشار: صفحه کتاب یا مقاله و فهرست منابع در پایان مقاله باشد. مقالهها باید برای نخستینبار در هماندیشی ارائه شوند و گروه علمی در گزینش و ویرایش آنها آزاد است.
مهلت ارسال اصل مقالهها به هماندیشی ادبیات و هنر تا پایان شهریورماه است و هماندیشی روزهای هفتم و هشتم آبان در تهران برگزار میشود. دبیرخانه هماندیشی در تهران، انتهای خیابان فلسطین جنوبی، خیابان لقمان ادهم، کوچه بوذرجمهر، شماره 23، فرهنگستان هنر قرار دارد.
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