بازیافت زباله های خانگی و صنعتی کشور در بندر انزلی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، این همایش یکروزه با حضور 400 نفر از کارشناسان، پژوهشگران، مولفان، مدیران شهرکهای صنعتی، استادان دانشگاههای گیلان، مازندران، گلستان، تهران، اردبیل، زنجان و نمایندگان شرکتهای صاحب تکنولوژی بازیافت و کمپوست دنیا برگزار شد.

دبیر این همایش، آشنایی با شیوه آموزشهای عمومی به شهروندان، صاحبان صنایع در خرید کالاهای خانگی و صنعتی که در پایان تاریخ مصرف آسیب کمتری به محیط زیست وارد می کنند و راههای اصولی دفع انواع زباله ها را از جمله اهداف این همایش دانست.

بدرالدین بدری، پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک عفونی و انگلی، حمل بهداشتی زباله، تفکیک ماشینی و اتوماتیک زباله، برداشت موانع و بستر مناسب برای مشارکت مطلوبتر بخشهای خصوصی در ایجاد صنایع تکمیلی و کارخانه های مربوط به بازیافت کمپوست و تولید کود آلی با درصد بالا را از دیگر اهداف این همایش ذکر کرد.

وی، همچنین گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در بین نسل جوان جامعه، شناساندن ابعاد مختلف تاثیرات مخرب جبران ناپذیری که پسماندهای زباله در محیط زیست خواهند داشت را از اهداف این گردهمایی اعلام کرد.

شهردار انزلی همچنین گفت: به دبیرخانه این همایش 400 مقاله از سراسر کشور و کشورهای آلمان، بلژیک، انگلستان و روسیه رسیده است که پس از بررسی و مطالعه به 50 مقاله با موضوع بازیافت زباله و نقش آن در حفظ محیط زیست و ایجاد اشتغال و توسعه پایدارو ایجاد توسعه تخصصی تفکیک زباله در دو بخش صبح و عصر ارائه خواهد شد.

استان گیلان با سه کارخانه کمپوست توانایی تولید و بازیافت 750 تن زباله را به کود آلی دارد.