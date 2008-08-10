صادرات لوازم خانگی در کشور نیازمند سیاست راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد رضا دیانی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید یک روزه خبرنگاران از این گروه صنعتی با اشاره به اینکه تنها تولید انبوه محصولات و لوازم خانگی دارای توجیه اقتصادی لازم است، افزود: در این حالت می توانیم چند درصد از فروش خود را به توسعه و تبلیغات اختصاص دهیم و در یک برهه زمانی کوتاه خواهیم توانست با تولید محصولات جدید شرکت خود را گسترش دهیم.

دیانی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشورمان صدها شرکت تولید لوازم خانگی در مقیاس های بزرگ و کوچک وجود دارد، گفت: باید برای پیشرفت محصولات و لوازم خانگی و حرکت به سمت صادرات این محصولات به سمت و سوی تولید قطعات لوازم خانگی حرکت و گام برداشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما هنوز برخی از قطعات را برای تولید محصولات خود از خارج وارد می کنیم زیرا از توجیه اقتصادی لازم برخوردار است و باید تلاش کنیم تا این محصولات در کشور تولید شود.

صنعت پاسوز سیاستهای متغیر دولت شده است

این فعال صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت پاسوز سیاستهای متغیر دولت شده است گفت: به عنوان مثال در یک برهه زمانی دولت اعلام کرد با ایجاد اشتغال برای هزار نفر این میزان وام پرداخت می شود که هنوز این اتفاق عملیاتی نشده است.

وی سیاستهای متناقض دولت را یکی از موانع خواند و گفت: سیاستهای منقبض ما را له کرده است.

دیانی گفت: در صورتی که سیاستهای دولت در این راستا تغییر کند ما خواهیم توانست به سمت صادرات لوازم خانگی حرکت و یک صنعت ملی را ارائه دهیم.

این فعال صنعتی عنوان کرد: در حال حاضر قدرت ریسک پذیری در کشورهای غربی یکی از عوامل موفقیت آنان به حساب می رود؛ لذا در این راستا ما باید به عنوان یک بخش خصوصی ریسک پذیری لازم را داشته باشیم.

این فعال صنعتی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در کشور ما ریسک پذیری در حد صفر است باید با ایجاد بیمه سرمایه گذاری به سمت این حرکت گام برداشت.