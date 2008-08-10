به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد این مؤسسه از فردا 21 مرداد درهای نگارخانه خیال را به روی پنجمین جشنواره عکس رشد خواهد گشود.

این جشنواره با هدف ثبت تجارب ناب و خلاق عکاسان از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، بحران‌ها و آسیب‌های جامعه‌شناختی، قشر جوان، جلوه‌های طبیعت، معماری و تنوع اقلیمی و قومی ایران‌زمین وارد پنجمین تجربه خود می‌شود و در آن 300 اثر منتخب هیدت داوران از 1200 عکاس به نمایش درمی‌آید.

این آثار از میان 11000 اثر ارسال‌شده به دبیرخانه جشنواره عکس رشد انتخاب شده است. پنجمین دوره جشنواره در هفت بخش مدرسه من خانه من، معماری سرزمین من ایران، مستند اجتماعی، نیایش، قاچاق کالا و نسل جوان، واردات بی‌رویه و عوارض آن و بخش آزاد ارائه شده است.

جشنواره عکس رشد به همت ستاد پنجمین جشنواره عکس رشد، دفتر انتشارات کمک‌آموزشی و مؤسسه فرهنگی هنری صبا روز دوشنبه 21 مرداد ساعت 17 در مؤسسه فرهنگی هنری صبا گشایش خواهد یافت.