رقابتهای ورزشی قهرمانی پرستاران کشور در لاهیجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان، در این جشنواره، بیش از ۲۰۰پرستار زن و مرد از سراسر کشور حضور دارند.
بانوان شرکتکننده در این جشنواره ورزشی در رشتههای والیبال، شنا، شطرنج و تنیس روی میز با هم به رقابت میپردازند و پرستاران مرد نیز در رشتههای ورزشی فوتسال، شنا، تنیس روی میز و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.
در بازیهای اول شده در این دوره از رقابتها در رشته والیبال، تیمهای لاهیجان، تهران، شیراز و تبریز برابر حریفان خود به برتری رسیدند.
همچنین در رشته فوتسال تیمهای ایلام، جهرم، اراک، ملایر و اردبیل حریفان خود را شکست دادند.
دومین دوره جشنواره رقابتهای ورزشی پرستاران سراسر کشور به مدت شش روز در دانشگاه آزاد واحد لاهیجان ادامه دارد.
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