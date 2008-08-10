رقابتهای ورزشی قهرمانی پرستاران کشور در لاهیجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان، در این جشنواره، بیش از ‪ ۲۰۰‬پرستار زن و مرد از سراسر کشور حضور دارند.

بانوان شرکت‌کننده در این جشنواره ورزشی در رشته‌های والیبال، شنا، شطرنج و تنیس روی میز با هم به رقابت می‌پردازند و پرستاران مرد نیز در رشته‌های ورزشی فوتسال، شنا، تنیس روی میز و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.

در بازی‌های اول شده در این دوره از رقابتها در رشته والیبال، تیمهای لاهیجان، تهران، شیراز و تبریز برابر حریفان خود به برتری رسیدند.

همچنین در رشته فوتسال تیمهای ایلام، جهرم، اراک، ملایر و اردبیل حریفان خود را شکست دادند.

دومین دوره جشنواره رقابتهای ورزشی پرستاران سراسر کشور به مدت شش روز در دانشگاه آزاد واحد لاهیجان ادامه دارد.‬

