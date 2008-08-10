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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۱۲

فعالیت فرهنگی مساجد انحرافات اجتماعی را کاهش می دهد

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه اهواز گفت: افزایش فعالیت فرهنگی مساجد در هر منطقه از کشور موجب کاهش میزان انحرافات اجتماعی و جرائم می شود و هر نقطه ای که دچار کمبود این فعالیت باشد انحرافات افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری، امام جمعه اهواز عصر امروز در جمع برگزیدگان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در مشهد افزود: نتیجه بررسی ها نشان می دهد که ائمه جماعات و اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد به عنوان فعال مساجد در سالم سازی فضای اجتماعی تأثیر داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تأکید کرد: جوانان مساجد باید سنگر پشتیبانی از ولایت فقیه باشند و با دانستن اینکه ارزشهای اسلامی و احکام شرع بر همه چیز مقدم است اگر در راستای احکام اسلامی خطا و اشتباهی را می بینند، نپذیرند.

وی مساجد را سنگرهای انسان سازی خواهد و اضافه کرد: مسجد جایگاه تقوا، فضیلت تفسیر قرآن و بیان احکام شرع است و مسجدی ها باید مدافع اسلام راستین و حامی اسلام و ناب محمدی (ص) باشند.

آیه الله جزایری گفت: اگر بعد از انقلاب اموری مانند جذب جوانان در مساجد به وسیله امامان جماعت، کانونهای فرهنگی هنری، پایگاه های بسیج و کتابخانه ها مساجد اتفاق نمی افتاد، هجمه فرهنگی فساد توسط ابزارهایی مثل اینترنت، ماهواره و ... جوانان را به دام شیاطین گرفتار می کرد.

امام جمعه اهواز ادامه داد: طراحی حادثه 11 سپتامبر، طرح مومضوع تروریسم بین الملل و اشغال کشورهای افغانستان و عراق بهانه هایی برای در درگیری با ایران برای آزاد سازی اسرائیل از خطر ایران در منطقه خاورمیانه بود.

وی خاطر نشان کرد: نبرد 33 روزه اسرائیل با حزب الله لبنان افتضاح شکست را برای قدرت های جهانی در رویارویی با نیروهای اسلامی به دنبال داشت و شکست آنها را از مقابله با ایران بر حذر داشت.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تصریح کرد: آمریکا با صرف مبالغ هنگفتی در اشغال عراق و افغانستان علاوه بر رسیدن به مرز ورشکستگی و ایجاد فشارهای اقتصادی برای خود به هدف خود یعنی تحت فشار قرار دادن ایران نیز نرسیده است.

وی تسخیر ناپذیر بودن ایران را حاصل نیروی انسانی و جوانان با اراده کشور دانست و گفت: پیروی از ولایت فقیه مردم و جوانان ایرانی را در برابر مستکبران همچون پولادی نفوذ ناپذیر کرده است.

آیت الله جزائری در جمع برگزیدگان کانونهای مساجد استان های خوزستان، تهران و اصفهان در مشهد عنوان کرد: فعالیتهای فرهنگی مساجد با حضور جوانان مسجدی در کنار بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) تکمیل می شود و از آنان سربازانی می سازد که اگر در مواقعی لغزش هم داشته دوباره به صراط مستقیم باز می گردند.

کد مطلب 730580

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