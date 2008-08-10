به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل موسسه نغمه شهر ضمن اعلام این خبر گفت: «قصههای عشق مجنون» حاوی اشعاری از مولانا جلالالدین است که با نی استاد سید حسن کسایی منتشر شده است.
سید عباس سجادی، با بیان اینکه اشعار مولانا را رضا معینی روایت میکند یادآور شد: همایون نصیری، محمود رییسیان، حسن آزادهفر، سام خواجهوند و شاهین شیخبهایی استاد کسایی را با سازهای کوبهای همراهی میکنند.
مدیر امور موسیقی این سازمان تصریح کرد: آلبوم قصههای عشق مجنون، همراه با کتابچهای است که مطالب و اشعار حسین دهلوی، مرحوم اسماعیل نوابصفا، بیژن ترقی، دکتر مظاهر مصفا، ساسان سپنتا، هاشم جاوید، شفیعی کدکنی، زندهیاد عبدالحسین زرینکوب، روحالله خالقی، احمد مهران و محمدعلی موسوی فریدونی، در آن به چاپ رسیده است
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وی در پایان با اشاره به اینکه این اثر سال گذشته با همکاری شهرام میرجلالی و محمدجواد کسایی و با صدابرداری حسن و حمید عسگری ضبط شد گفت: این آلبوم با قطعاتی در ماهور، شکسته ماهور، شوشتری، نوا، بیات اصفهان، مخالف سهگاه، ابوعطا، دشتی، افشاری و شور با اشعار مولانا اجرا و توسط موسسه نغمه شهر منتشر شده است.
آلبوم «قصههای عشق مجنون» با اشعاری از مولانا و نینوازی استاد کسایی منتشر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل موسسه نغمه شهر ضمن اعلام این خبر گفت: «قصههای عشق مجنون» حاوی اشعاری از مولانا جلالالدین است که با نی استاد سید حسن کسایی منتشر شده است.
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