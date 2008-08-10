استفاده از توانمندیهای طلاب مازندران در مدارس آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم کاوه عصر یکشنبه در جلسه ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش در سازمان آموزش و پرورش استان با بیان اینکه متاسفانه در گذشته نقش حوزه های علمیه در آموزش و پرورش کمرنگ بوده است.

افزود: استفاده از تمامی ظرفیتهای حوزه های علمیه و طلاب در تعلیم وتربیت دانش آموزان یکی از برنامه های این دبیرخانه است.

وی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون برنامه مشخصی برای بکارگیری ظرفیت طلاب در مدرسه تدوین نشده بود، خاطر نشان کرد: باید از ظرفیتهای حوزه های علمیه شهرستانها در مدارس همان مناطق استفاده بهینه شود.

مسئول ستاد اقامه نماز سازمان آموزش پرورش مازندران با اشاره به فعالیت مدارس علمیه متعدد در شهرستانها اضافه کرد: قصد داریم با برنامه ریزی مناسبی از توانمندیهای قوی حوزه ها استفاده کنیم.

دبیر ستاد همکاریهای حوزه های علمیه ‌سازمان آموزش و پرروش مازندران با اشاره به نقش حوزه های علمیه در تربیت نیروهای کارآمد تاکید کرد: از حوزه های علمیه به عنوان یک ظرفیتی عظیم باید در پروروش و تربیت دانش آموزان بهره برد.

کاوه تدوین برنامه های اصولی برای استفاده بهینه از ظرفیت حوزه های علمیه و طلاب در دستگاه تعلیم وتربیت را یکی از مهمترین وظایف ستاد همکاریهای حوزه های علمیه با آموزش پرورش عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون چند جلسه در این رابطه با حضور حجت الاسلام طبرسی، نماینده ولی فقیه در استان و رئیس این ستاد برگزار شد و نتایج خوبی نیز در پی داشت.

وی تصریح کرد: جلسات ستاد همکاریهای حوزه های علمیه با سازمان آموزش وپرورش به صورت کاربردی تر پیگیری خواهد شد.