مخالفت حماس با اعزام نیروی خارجی به غزه و کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش حماس دراین بیانیه که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، آورده است: در پاسخ به گفته سلام فیاض نخست وزیر دولت انتصابی تشکیلات خودگردان، جنبش حماس قاطعانه ورود هرگونه نیروی خارجی یا عرب به کرانه باختری یا نوار غزه را تحت هر بهانه ای نمی پذیرد.

این بیانیه افزود: باید خواستار خروج بدون قید و شرط نیروهای اشغالگر از اراضی اشغالی فلسطین شد.

جنبش حماس تنها راه برون رفت از شکاف سیاسی درعرصه داخلی فلسطین را گفتگوی مستقیم و جدی با حماس و نه درخواست برای آمدن نیروهای خارجی یا عربی دانست.