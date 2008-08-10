نخبگان عرصه نماز در مازندران تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری تجلیل از خادمان فرهنگی مازندران در ساری افزود: افرادی که در عرصه تبلیغ، فراگیر شدن و پررنگ شدن نماز‌های جماعت در مساجد، دستگاه‌های اجرایی و مراکز فرهنگی ورزشی زحمت می‌کشند دارای اجر و پاداش اخروی هستند.

وی با اشاره به فعالیت‌های خالصانه خادمان فرهنگی در عرصه نماز زمان برگزاری این مراسم را سوم شهریور اعلام کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران تأکید کرد: در برگزاری این مراسم سازمان تبلیغات، دانشگاه‌ها، ستاد اقامه نماز، صدا و سیما، آموزش و پرورش، بهزیستی و بنیاد شهید مشارکت دارند.

سهرابی تصریح کرد: در این همایش نخبگان عرصه نماز در کانون‌های مساجد، ائمه جماعات، مدیران اجرایی فعال، هیئت امنا مسجد ها، مقاله نویسان، شاعران، فیلمسازان و روزنامه نگاران مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

وی در پایان به تشکیل کارگروه شناسایی فعالان عرصه نماز در استان نیز اشاره کوتاهی کرد.