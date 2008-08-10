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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

نمایش آثار عکاسی "پنجره‌های نقره‌ای" در همدان

نمایشگاه گزیده آثار عکاسان معاصر ایرانی با عنوان "پنجره‌های نقره‌ای" تا 31 مردادماه در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا همدان برپاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام کرد مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری اداره کل ارشاد همدان 80 قطعه عکس از هنرمندان عکاس معاصر را با عنوان "پنجره‌های نقره‌ای" برای علاقمندان به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه شامل گزیده عکس‌های هنرمندان در شاخه‌های مختلف از جمله آرمان استپانیان، امیرعلی جوادیان، تورج حمیدیان، مریم زندی، علی رئیس شقاقی، آلفرد یعقوب‌زاده، احمد ناطقی، نیکول فریدنی، فخرالدین فخرالدینی، کامران عدل، محمد صیادپور و سعید صادقی است.

کد مطلب 730594

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