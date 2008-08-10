اعضای باند کشوری کلاهبرداری در فارس دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعضای این باند شش نفره که دارای سوابق سرقت نیز بودند پس از جلب اعتماد افراد با شگردهای دعانویسی اقدام به دریافت زیورآلات گرانقیمت کرده و پس از قراردادن در کیسه سبز رنگ و با القا این مطلب که تا چند روز نباید کیسه را باز کنند اقدام به تعویض کیسه جواهر با کیسه ای مشابه و ترک محل می کردند.

اعضای این باند در استانهای اصفهان، یزد، خراسان، هرمزگان و خوزستان به کلاهبرداری و سرقت اموال مردم اقدام کرده بودند که همه اعضای آن در شهرستان بوانات فارس شناسایی و دستگیر شدند و اموال مال باختگان نیز مسترد شد.