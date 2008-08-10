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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۴۵

اعضای باند کشوری کلاهبرداری در فارس دستگیر شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: اعضای باند کشوری کلاهبرداری که با شگردهای رمالی و دعانویسی اقدام به فریب و کلاهبرداری از مردم می کردند در شهرستان بوانات فارس دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اعضای این باند شش نفره که دارای سوابق سرقت نیز بودند پس از جلب اعتماد افراد با شگردهای دعانویسی اقدام به دریافت زیورآلات گرانقیمت کرده و پس از قراردادن در کیسه سبز رنگ و با القا این مطلب که تا چند روز نباید کیسه را باز کنند اقدام به تعویض کیسه جواهر با کیسه ای مشابه و ترک محل می کردند.

اعضای این باند در استانهای اصفهان، یزد، خراسان، هرمزگان و خوزستان به کلاهبرداری و سرقت اموال مردم اقدام کرده بودند که همه اعضای آن در شهرستان بوانات فارس شناسایی و دستگیر شدند و اموال مال باختگان نیز مسترد شد.

کد مطلب 730601

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