دکتر ایلخانی که با خبرنگار مهر گفتگو میکرد در مورد نقش آن مرحوم در پیشبرد فلسفه تحلیلی در ایران اضافه کرد: وی آثاری در فلسفه تحلیلی دارد و دانشجویان بسیاری از دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با ایشان پایاننامه گذرانده بودند. ایشان از معدود متخصصان فلسفه تحلیلی در ایران بودند که فلسفه تحلیلی را خود در انگلستان آموخته بودند. ایشان علاقه بسیاری به فلسفه داشتند تا جایی که تحصیلات شیمی را رها کردند و در انگلستان به دنبال تحصیل فلسفه همت گماشتند.
این استاد فلسفه دانشگاه در مورد ارتباط دکتر علوینیا با دانشجویان و همکاران سابق خود افزودد: ارتباط بسیار خوبی با دانشجویان و همکاران خود داشتند. بسیار خوشمشرب و دوستداشتنی بودند. همیشه بسیار از مصاحبت و معاشرت با ایشان لذت میبردم. بهخصوص هنگامیکه از فلسفه و عرفان سخن میگفتند بهره بسیاری از ایشان میبردیم.
دکتر محمد ایلخانی گفت: هر وقت که به ایشان فکر میکنم چهره خندان و بشاش و محبت آمیز و مهربان ایشان به ذهنم میآید.
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