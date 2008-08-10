به گزارش خبرنگار مهر، علی کردان وزیر کشور در مراسم معارفه خود که بعد از ظهر امروز در سالن 600 نفری وزارت کشور برگزار شد تصریح کرد: از مجلس اصولگرا که به دلیل حساسیت وزارت کشور در انتخاب اینجانب کنکاشی عالمانه انجام دادند و رای مناسبی به اینجانب دادند، تشکر می کنم.

وی با تاکید بر اینکه باب تعامل وزارت کشور به سوی مجلس شورای اسلامی باز است اظهار داشت: امیدوارم از نصیحت خیر خواهانه و انتقادات منصفانه دوستان در مجلس بی بهره نباشم و از این تجربیات برای اداره بهتر وزارت کشور استفاده کنم.

وی ادامه داد: خردورزی ، تعامل شایسته با قوای سه گانه و احزاب و گروهها بویژه مراجع تقلید و روحانیت عزیز را سر لوحه کارم قرار می دهم و امیدوارم بتوانم با همکاری دستگاههای فرهنگی و اجتماعی نشاط ملی را برای ایران و ایرانیان فراهم آورم.

سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور نیز در این مراسم گفت : سرباز رهبری عزیز و ملت بزرگ ایرانم و تا آخرین لحظه برای عزت و سربلندی و پیشرفت ایران اسلامی تلاش خواهم کرد، به امید آن که در روز وداع سرانجام کارم خشنودی و رستگاری باشد.

هاشمی ضمن تقدیر از رئیس جمهور به خاطر انتخاب وی به عنوان سرپرست وزارت کشور در این مدت و تشکر از مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد به علی کردان اضافه کرد: از همه همکاران عزیزم که در وزارت کشور، در این مدت کوتاه اما پرکار، رنج و مشقت خدمت را با گشاده ‌رویی و صبر بر من هموار کردند، تشکر می‌کنم و سرافرازی و خشنودی آنها را از خداوند تبارک و تعالی خواستارم.

وی تصریح کرد : در وزارت کشور بخش عمده‌ای از امور در دست مدیرانی است که جزو بهترین‌ها هستند و با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان دولت نهم بحمدالله زمینه کار و تلاش مهیاست.

گفتنی است در این مراسم مدرک دکترای افتخاری علی کردان که در روز رای اعتماد به وی مورد تشکیک عده ای از نمایندگان قرار گرفته بود ، در اختیار رسانه ها قرار گرفت .