عقب نشینی گرجستان از مواضع خود/ ناکامی تلاشهای بین المللی برای توقف جنگ

آخرین اخبار جنگ در اوستیا

گرجستان صبح امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور تقریبا از تمامی اوستیای جنوبی عقب نشینی کرده و خواستار توقف درگیری های نظامی است.

سخنگوی وزارت کشور گرجستان نیز خبر داد که نیروهای روسیه مرکز منطقه اوستیا را در کنترل خود درآورده است. حکومت اوستیای جنوبی امروز خبر داد که شهر تسخینوالی تقریبا ویران شده است و ساکنان آن همگی در زیرزمین ها مخفی شده اند.

ازسوی دیگر مقامات گرجستان درباره محاصر ه دریایی این کشور توسط روسیه گفتند: ناوگان روسیه کشتی های جنگی خود را بسوی سواحل گرجستان اعزام کرده تا محاصره کامل دریایی این کشور را اجرایی کند.

با وجود ادعاهای تفلیس در اینباره، آناتولی نوگویتسین، سخنگوی ارتش روسیه، موضوع جلوگیری مسکو از ورود کشتی ها به سواحل گرجستان به قصد جلوگیری از رسیدن سلاح به تفلیس را رد کرد.

همچنین دولت گرجستان تاکید کرد که مسکو شش هزار نیروی اضافی به اوستیای جنوبی اعزام کرده است وازسوی دیگر، نیروی هوایی روسیه حملات هوایی خود در گرجستان را افزایش داده و به یک فرودگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه بین المللی تفلیس حمله و آنجا را با خاک یکسان کرده است.

در چنین شرایطی، آلکساندر لومایا، رئیس شورای امنیت ملی گرجستان اعلام کرد: نیروهای روسیه در حال پیشروی به سمت شهر گوری گرجستان هستند و نیروهای تفلیس هم برای دفاع از این شهر موقعیت گرفته اند.

وی ادامه داد: قسمتی از نیروهای گرجستان در جنوب تسخینوالی، مهمترین شهر اوستیای جنوبی و در خارج از محدوده شهری در حال تجمیع هستند.

لومایا، خروج نیروهای گرجستان از اوستیای جنوبی را پاسخ به درخواست اتحادیه اروپا برای خروج از مناطق جدایی طلب عنوان کرد.

رئیس شورای امنیت ملی گرجستان اضافه کرد: با وجود خروج گرجستان از اوستیا، هنوز روسیه به جنگ ادامه می دهد و امیدواریم اتحادیه اروپا، مسکو را برای توقف جنگ تحت فشار قرار دهد.

میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور گرجستان هم در گفتگو با یک روزنامه آلمانی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را به تلاش برای توقف حملات روسیه فراخواند.

در این ارتباط، روسیه، ادعای گرجستان مبنی بر تلاش این کشور برای گسترش دامنه درگیری ها به آبخازیا را رد کرد.

رئیس منطقه خودگردان آبخازیا هم در این منطقه تا ده روز دیگر اعلام حالت جنگ کرد.

دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور روسیه، حمله نظامی گرجستان به اوستیای جنوبی را نسل کشی خواند.

تلاش سازمان های بین المللی و اتحادیه اروپا برای پایان دادن به جنگ

شورای امنیت سازمان ملل در ساعت 15 به وقت گرینویچ برای بررسی بحران گرجستان دوباره گردهم خواهند آمد.

تاکنو سه دور از نشست های این شورا برای بررسی بحران جنگ در مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی با شکست مواجه شده است. سومین دور از نشست ها در روز شنبه انجام شد.

یاپ دی هوپ شفر، دبیر کل ناتو هم خواستار آتش بس فوری در گرجستان شد.

برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه هم که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در تلاش برای ارائه طرحی برای بازگشت طرفین درگیری ها به مرزهای قبل از جنگ است.

وی که امروز برای میانجیگری بین مسکو و تفلیس به این منطقه سفر می کند، در گفتگو با روزنامه لوپاریسین، نسبت به گسترش درگیری ها در گرجستان هشدار داد و از بروز فاجعه ای شبیه به فاجعه بالکان در صورت ادامه درگیری ها خبر داد.

وزارت خارجه لهستان هم از اتحادیه اروپا خواست برای برقراری ثبات در اوستیا به این منطقه نیروی حافظ صلح اعزام کند.

ورشو همچنین از خارج کردن خارجی های مقیم گرجستان و بردن آنها به کشورهای همسایه مثل ترکیه و ارمنستان خبر داد.

گزارش ها همچنین حاکی از زخمی شدن دو خبرنگار ترک در درگیری های امروز در اوستیای جنوبی است.