معطلی 13 ساعته تیم نوجوانان در فرودگاه تبریز/ پیروزی شاگردان دوستی برابر تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان پس از پایان اردوی یک هفته ای خود در تبریز، شب گذشته و به دنبال 13 ساعت معطلی در فرودگاه این شهر با اتوبوس راهی تهران شد.

شاگردان علی دوستی که طبق برنامه ریزی قرار بود با پرواز ساعت 10 صبح دیروز به تهران بازگردند، از ساعت 8:30 صبح به فرودگاه بین المللی این شهر رفتند اما وعده های مسئولان فرودگاه در نهایت عملی نشد و ساعت 21:30 دقیقه این پرواز کنسل شد.

به دنبال بروز این اتفاق و خستگی شدید بازیکنان، کاروان تیم فوتبال نوجوانان با یک دستگاه اتوبوس راهی تهران شد و پس از طی مسیری که 13 ساعت به طول انجامید، ساعت 10:30 امروز به تهران وارد شد.

از سوی دیگر عصر روز جمعه و در روز پایانی این اردو، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دیداری تدارکاتی با نتیجه یک بر صفر از سد تیم منتخب امیدها و جوانان تراکتور سازی گذشت که پیام صادقیانی زننده تک گل پیروزی بخش این تیم بود.

همچنین 6 بازیکن جدید در جریان این اردو مورد آزمایش قرار گرفتند که طبق اعلام علی دوستی، از بین آنها عملکرد محسن طالبات مورد تایید کادرفنی تیم نوجوانان کشورمان قرار گرفت.

اردوی آتی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان نیز از روز 24 مردادماه در تهران برپا می شود و این تیم در روز 28 مردادماه برای حضور در تورنمنت فوتبال اوکراین راهی این کشور می شود.

شاگردان علی دوستی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا آماده می کنند. این تیم در گروه A این مسابقات با تیم های ازبکستان (میزبان مسابقات)، بحرین و سنگاپور همگروه است.