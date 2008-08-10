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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۲۴

دردیدار وزیران‌خارجه مطرح‌شد:

تاکید ایران و الجزایر بر گسترش همکاری در بخشهای عمران و انرژی

تاکید ایران و الجزایر بر گسترش همکاری در بخشهای عمران و انرژی

وزیران خارجه ایران و الجزایر بر گسترش روابط دو کشور بویژه در زمینه های مسکن ، پتروشیمی و نیروگاه تاکید کردند و خواستار توسعه روابط دوکشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار امروز مراد مدلسی وزیر امور خارجه الجزایر با وزیر امور خارجه کشورمان، مناسبات دو کشور بررسی و راههای توسعه آن مورد مذاکره قرار گرفت.

دراین دیدار متکی مناسبات دو کشور را شاهد فصل جدیدی از پیشرفت توصیف کرد که بربستر مصالح مشترک و با ابتکار روسای جمهور دو کشور بنا نهاده شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان از همکاری در بخش ساخت مسکن ، نیروگاه ، واحدهای پتروشیمی ، تولید واگن ، کارخانه سیمان ، مونتاژ خودرو، صنایع دارو و مواد غذایی و همچنین سرمایه گذاری مشترک  به عنوان زمینه های کار مشترک توسط شرکت های یاد کرد وابراز امیدواری نمود که با امضا قرارداد فیمابین، جهت جدیدی در روابط الجزایر و تهران ایجاد شود.

متقابلا مدلسی که به همراه رئیس جمهور الجزایر در تهران بسر می برد، با مرور رویدادهای منطقه آفریقا و خاورمیانه ، روابط ایران و الجزایر را در حال رشد خواند و گفت: هر دو کشور اهداف بلندی را برای توسعه طراحی کرده اند.

وی همکاری در بخش صنعت، بانکداری و بازسازی الجزایر بویژه در بخش مسکن توسط شرکت های ایرانی را در راستای منافع دو ملت دانست و خواهان تسهیل امور برای اجرایی کردن موافقت نامه های فیمابین شد.

کد مطلب 730626

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