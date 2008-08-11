آمادگی تهران برای مساعدت در حل و فصل اختلافات آذربایجان و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت اورجیف رئیس کمیته دولتی تشکل های اسلامی جمهوری آذربجان روز گذشته در دیدار با منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران رویدادهای مختلف منطقه را بررسی و در خصوص راههای توسعه مناسبات در بخش های مختلف بویژه همکاری های فرهنگی گفتگو کرد.
در این دیدار متکی مراودات بازرگانان، صاحبان صنایع و دست اندرکاران امور فرهنگی، اصحاب رسانه و صاحب نظران دو کشور را موجب تحکیم روابط دو ملت دانست .
وزیرامور خارجه افراط گرایی در منطقه را محصول حمایت های آمریکا خواند و گفت: امروز افراطی گری برای پدیدآورندگان آن در افغانستان، پاکستان و ... به یک معضل لاینحل تبدیل شده است.
وی در پایان وظیفه وزارت خارجه های دو کشور را ایجاد مرزهای دوستی دانست و افزود: حسن همجواری با همسایگان سیاست اصولی ایران است، در این رابطه تهران آماده مساعدت برای حل و فصل اختلافات میان آذربایجان و ارمنستان می باشد.
اورجیف نیز دراین دیدار سیاست خارجی کشورش را مبتنی برتوسعه مناسبات با ایران توصیف کرد و گفت: باکو از گسترش روابط با ایران در ابعاد مختلف حمایت می کند.
وی افزایش تبادل گروه های رسانه ای را موجب تقویت شناخت متقابل دوملت خواند و افزود: برگزاری هفته فرهنگ در پایتخت های دو کشور و تبادل وابسته دینی میتواند در افزایش درک متقابل و رشد مناسبات موثر باشد.
رئیس کمیته دولتی تشکلهای اسلامی آذربایجان در پایان فعالیت گروههای افراط گرا را به زیان اسلام ارزیابی کرد و گفت: عوامل خارجی به شکل پنهان و آشکار در ایجاد و هدایت تندروان دخیل هستند.
نظر شما