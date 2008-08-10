الظواهری اقدامات برای برکناری مشرف را طبیعی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمن الظواهری در این نوار ضبط شده که از شبکه تلویزیونی "ary" پاکستان پخش شد، گفت: مشرف عامل درد و مشقت هایی است که در پاکستان روی می دهد و زمینه سازی دولت برای برکناری وی امری طبیعی است زیرا مشرف مستحق آن است.

این نوار به زبان انگلیسی پخش شد و حاوی تصاویر مختلفی از رئیس جمهوری پاکستان و رهبران این کشور است.

الظواهری گفت: عملیات مشرف علیه مسجد احمر و کشتن شماری از طلبه و وارد کردن کشور به درگیری های داخلی برای راضی کردن آمریکایی ها باعث شد که وی به لبه پرتگاه رانده شود.

فرد شماره دو القاعده در این نوار همچنین به اتهام مشرف به عبدالقدیرخان دانشمند هسته ای پاکستان مبنی بر خیانت پرداخت و گفت که مشرف این اتهام را برای راضی کردن کشورهای غربی به عبدالقدیرخان وارد کرد.

نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ-شاخه نواز و آصف علی زرداری رهبر حزب مردم هفته گذشته درباره طرح استیضاح مشرف توافق کردند.

هم پیمانان مشرف در انتخابات پارلمانی فوریه گذشته شکست خوردند اما مشرف همچنان دربرابر فشارها برای استعفای خود پافشاری می کند.