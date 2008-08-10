امنیت غذایی مهمترین رسالت دامپزشکی قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مجتبی نوروزی عصر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان قم با تشریح اقدامات و فعالیتهای سازمان دامپزشکی در جمع خبرنگاران امنیت غذایی را از مهمترین چالشهای دنیا ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به خشکسالی بی سابقه در سراسر کشور و تبعات اقتصادی، اجتماعی و... آن کیفیت مواد غذایی بسیار مهم است و سازمان دامپزشکی در این زمینه وظیفه سنگینی را بر عهده دارد.
وی امنیت غذایی را از مهمترین وظایف دامپزشکی استان قم عنوان کرد و یادآور شد: استان قم با توجه به موقعیت جغرافیایی و علمی مذهبی آن سالیانه پذیرای خیل عظیم مسافران است و ضرورت توجه به تأمین مواد غذایی سالم و بهداشتی در آن بسیار حائز اهمیت است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بهداشت و کیفیت فرآوردهای دامی استان قم مطلوب است اما با توجه به موقعیت ممتاز و ویژه این شهر باید کیفیت محصولات و مواد غذایی آن ارتقاء پیدا کند.
وی در ادامه از نظارت ناظران مذهبی در کشتارگاههای صنعتی و سنتی کشور خبر داد و گفت: آموزش و کنترل لازم بر سلاخان، قصابان و... نیز از لحاظ بهداشتی و مذهبی با جدیت دنبال میشود.
دکتر نوروزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در قم مبنی بر حمایت دامداران و کشاورزان در برابر سرمازدگی و خشکسالی نیز تصریح کرد: توزیع یک میلیون بسته داروی زنبول عسل، افزایش پوشش ایمنی در قالب یارانه و واکسیناسیون رایگان و تأمین علوفه دامداران از مهمترین اقدامات حمایتی از دامداران بوده است.
رئیس سازمان دامپزشکی در بخش دیگری از سخنانش میزان تولید فرآوردههای خام دامی کشور را بیش از 10 میلیون تن در سال گذشته عنوان کرد و یادآور شد: جمعیت دامی کشور با بیش از 120 میلیون واحد رأس دام اعم از بز و گوسفند، شتر، زنبور و... در بین کشورهای خاورمیانه شرائط ویژه و ممتازی دارد.
وی در پایان از کشف و ضبط بیش از دو هزار و 400 تن فرآورده دامی فاسد شده در سال 86 خبر داد و گفت: سازمان دامپزشکی کشور در سال گذشته بیش از یک میلیون و 400 هزار بازرسی از اماکن عرضه، کشتارگاهها و... انجام داده و با متخلفان برخورد کرده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: شهر قم با توجه به موقعیت زائرپذیری آن باید از امنیت غذایی بالایی برخوردار باشد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مجتبی نوروزی عصر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان قم با تشریح اقدامات و فعالیتهای سازمان دامپزشکی در جمع خبرنگاران امنیت غذایی را از مهمترین چالشهای دنیا ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به خشکسالی بی سابقه در سراسر کشور و تبعات اقتصادی، اجتماعی و... آن کیفیت مواد غذایی بسیار مهم است و سازمان دامپزشکی در این زمینه وظیفه سنگینی را بر عهده دارد.
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