امنیت غذایی مهمترین رسالت دامپزشکی قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مجتبی نوروزی عصر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان قم با تشریح اقدامات و ‏فعالیت‌های سازمان دامپزشکی در جمع خبرنگاران امنیت غذایی را از مهم‌ترین چالش‌های دنیا ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به ‏خشکسالی بی سابقه در سراسر کشور و تبعات اقتصادی، اجتماعی و... آن کیفیت مواد غذایی بسیار مهم است و سازمان دامپزشکی در این ‏زمینه وظیفه سنگینی را بر عهده دارد.‏



وی امنیت غذایی را از مهم‌ترین وظایف دامپزشکی استان قم عنوان کرد و یادآور شد: استان قم با توجه به موقعیت جغرافیایی و علمی ‏مذهبی آن سالیانه پذیرای خیل عظیم مسافران است و ضرورت توجه به تأمین مواد غذایی سالم و بهداشتی در آن بسیار حائز اهمیت است.‏



رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: بهداشت و کیفیت فرآورد‌های دامی استان قم مطلوب است اما با توجه به موقعیت ممتاز و ویژه این ‏شهر باید کیفیت محصولات و مواد غذایی آن ارتقاء پیدا کند.‏



وی در ادامه از نظارت ناظران مذهبی در کشتارگاه‌های صنعتی و سنتی کشور خبر داد و گفت: آموزش و کنترل لازم بر سلاخان، قصابان و... ‏نیز از لحاظ بهداشتی و مذهبی با جدیت دنبال می‌شود.‏



دکتر نوروزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در قم مبنی بر حمایت دامداران و کشاورزان در برابر سرمازدگی و خشکسالی نیز تصریح کرد: ‏توزیع یک میلیون بسته داروی زنبول عسل، افزایش پوشش ایمنی در قالب یارانه و واکسیناسیون رایگان و تأمین علوفه دامداران از ‏مهم‌ترین اقدامات حمایتی از دامداران بوده است.‏



رئیس سازمان دامپزشکی در بخش دیگری از سخنانش میزان تولید فرآورده‌های خام دامی کشور را بیش از 10 میلیون تن در سال گذشته ‏عنوان کرد و یادآور شد: جمعیت دامی کشور با بیش از 120 میلیون واحد رأس دام اعم از بز و گوسفند، شتر، زنبور و... در بین کشور‌های ‏خاورمیانه شرائط ویژه و ممتازی دارد.‏



وی در پایان از کشف و ضبط بیش از دو هزار و 400 تن فرآورده دامی فاسد شده در سال 86 خبر داد و گفت: سازمان دامپزشکی کشور در ‏سال گذشته بیش از یک میلیون و 400 هزار بازرسی از اماکن عرضه، کشتارگاه‌ها و... انجام داده و با متخلفان برخورد کرده است.‏