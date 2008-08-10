به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بعد ازظهر امروز در مراسم تودیع سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور و معارفه علی کردان وزیر جدید کشور،‌ سخنرانی درمراسم تودیع و معارفه را اقدامی دشوار توصیف کرد و گفت: طبعا اهمیت وزارت کشور با توجه به مسئولیت آن در پیشبرد سیاست های داخلی نظام بر هر کسی روشن است و در حقیقت باید وزارت کشور را مهمترین سازمان اجرایی کشور بنامیم.

احمدی نژاد یادآور شد: اگر موتور این وزارتخانه به طور دقیق و با دور بالا کار کند قطعا این امر پیشرفت کلیت کشور را در پی خواهد داشت و البته در این زمینه وزارت کشور را با تحرک بسیار بالای دولت و مجلس نیز همسو خواهد کرد.

وی مجالس هفتم و هشتم را از پرتحرک ترین دوره های پارلمانی در کشورمان نامید و یادآور شد: در طول حرکت مجلس ما در دولت نیز چنین تحرک بی سابقه ای را شاهدیم اما نباید از یاد برد که تحقق این تلاش ها به برنامه ریزی دقیق نیاز دارد.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تداوم سیاست تمرکز زدایی از سوی وزارت کشور یادآور شد در حال حاضر اختیارات متمرکز شده در پایتخت در حال واگذاری به استانهای مختلف است و بدون شک هدایت و ظرفیت سازی این کار بزرگ موجب دشوار تر شدن مسئولیت وزارت کشور خواهد بود.

احمدی نژاد حراست از مرزها را دیگر مسئولیت دشوار وزارت کشور خواند و افزود: همواره درطول سالهای گذشته حجم دشمنی بد خواهان با این نظام بالا بوده و امروز وزارت کشور از مرزها تا مرکز کشور مسئول پیگیری امنیت از سویی و انجام امور مربوط به سازندگی و مسائلی چون اشتغال از دیگر سو است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح سازمانهای عریض و طویل در کشور گفت: در حقیقت ظرفیت های وزارت کشور بالاست و ساختار هایی که ما در دولت تعریف می کنیم تنها در صورت حضور عملی این وزارتخانه قابل اجرا خواهد بود.

رئیس جمهور از وزرای سابق کشوربه جهت تلاش های فراوان در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و درباره دوران وزارت مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: ایشان از دوستان خوب ما بودند و در طول مدت تصدی پست وزارت کشور زحمات بسیاری کشیدند و اکنون در سنگری دیگر مشغول خدمت انقلاب هستند.

احمدی نژاد ضمن ابراز امیدواری برای تداوم خدمت رسانی پورمحمدی به ارکان مختلف نظام از سرپرست سابق وزارت کشور نیز قدردانی کرد .

رئیس جمهور سید مهدی هاشمی را یکی از جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی نامید و با ذکر خاطراتی از دوران حضور او در شهرداری تهران ادامه داد: به یاد دارم که ایشان در دوران خدمت در شهرداری بر مواردی به رغم وخامت وضعیت جسمانی که حاصل دوران دفاع مقدس بود هیچگاه سنگر کار و خدمت رسانی را ترک نکرده و حتی در مواردی که کار ایشان به بیمارستان کشیده می شد فکر کار و خدمت را فراموش نمی کرد.

احمدی نژاد با انتقاد از اتهاماتی که در خصوص مدرک تحصیلی سید مهدی هاشمی مطرح می شد، افزود: وقتی خداوند توفیق دوستی با ایشان را به ما اعطا کرد به تنها چیزی که توجه نکردیم همین مسئله بود. اصلا مگر خدمتگزاری نیازی به این کاغذ پاره ها دارد.

وی اتهامات مطرح شده علیه سرپرست سابق وزارت کشور را تهمت نامید و یادآور شد در سرزمین ما انسانهای والای بسیاری زندگی می کنند که به رغم برخورداری از بالاترین مقامات معنوی به هیچ وجه در پی این قبیل مسائل یا کاغذ پاره ها نبوده و نیستند.

رئیس جمهور ضمن تقدیر از تلاش های سید مهدی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور ادامه داد: در مدت تصدی این پست آقای هاشمی آزمایشهای بسیار زیادی را گذرانده اند و از آزمایش اخیرشان نیز کاملا سربلند خارج شدند. در همین جا باید از دوستان وزارت کشور به جهت دشواری هایی که در جریان انجام سفرهای استانی متحمل شده اند نیز قدردانی کنم. هر چند که نباید از یاد ببریم که برای فتح قله ها باید به همین شکل خدمت کنیم.

احمدی نژاد رویکرد خصمانه دشمنان ملت ایران در مقابله با پیشرفت های کشورمان را مورد اشاره قرار داد و افزود: باید ضمن جبران عقب ماندگی ها ، استعدادهای بی شمار کشور را شکوفا کنیم و در این چارچوب به جهشی تاریخی نیاز داریم که به اعتقاد من تمام ارکان وزارت کشور در این خصوص کارنامه ای درخشان دارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از علی کردان به جهت پذیرش مسئولیت سنگین وزارت کشور تقدیر کرد و او را از جمله نیرو های دلسوز سالهای پس از انقلاب اسلامی نامید که در دوره های گذشته کارنامه موفقی را از خود به نمایش گذاشته است.

رئیس جمهور با اشاره به برکات انقلاب اسلامی برای ملت ایران خطاب به حاضران در این مراسم گفت: بواقع باید قدر زندگی در این دوران و حضور درعرصه خدمتگزاری را بدانید. باور کنید رفته گری در جمهوری اسلامی ایران به ریاست امپراتوری های جهان شرف دارد و خدمت در این نظام مقدس با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست.

احمدی نژاد با ارائه مثالی دراین زمینه ادامه داد: قیاس خدمت گزاری در جمهوری اسلامی ایران با ریاست بر یکی از امپراتوری های جهان مانند مقایسه نور و ظلمت است که در آن ظلمت هر قدر هم گسترده باشد ارزشی ندارد اما تنها ذره ای از نور ارزشی بی بدیل می یابد.

وی همچنین گفت: به اعتقاد ما حتی اگر انسان قطعه قطعه شود کار دراین نظام مساوی با عزت است و البته درنگاه الهی نیز معیار پیروزی و شکست چیزی ورای ظواهر است و هر عمل ما بر اساس این بخش ارزشگذاری می گردد.

رئیس جمهور تمام ملت ایران را اعضای یک خانواده نامید و با تاکید بر لزوم فراهم شدن زمینه شکوفایی استعدادهای این ملت اظهار داشت: قطعا وزارت کشور در این چارچوب مسئولیتی ویژه دارد و باید فضای عمومی کشور را همواره با نشاط و پرامید حفظ کند که البته تحقق این موضوع محتاج طراحی دقیق و مدیریت صحیح است.

احمدی نژاد با بیان اینکه بدون تحقق همدلی نمی توان حتی خانواده ای چند نفره را اداره کرد تصریح کرد: بدون شک برای کشوری که ملتی 70 میلیونی دارد در غیر این صورت تحولی رخ نمی دهد و امور پیش نخواهد رفت بنابراین باید یکی از وظایف مهم وزارت کشور را حفظ و تقویت همبستگی ملی بدانیم.

وی در ادامه سخنانش خطاب به وزیر جدید کشور گفت: من به شما توصیه می کنم با روحیه ای خستگی ناپذیر و انرژی مضاعف همچون گذشته دراین حوزه نیز فعالیت کنید و اگر در گذشته در روز 12 تا 14 ساعت کار می کردید اکنون در دو شبانه روز 36 ساعت کار بکنید.

رئیس جمهوربا اشاره به اهمیت زمان افزود: امروز زمان برای ما بسیار مهم است و با توجه به این مسئله حضور وزیر کشور و وزارتخانه متبوع او باید در تمام کشور حس شود که در این چارچوب توصیه بنده به آقای کردان استفاده از ظرفیت عظیم کارشناسی در وزارت کشور است.

احمدی نژاد با اعلام پشتیبانی قاطع دولت از اقدامات آتی وزارت کشور ابراز امیدواری کرد که مدیریت این وزارتخانه در راستای آرمانهای دولت نهم و خدمت گذاری به مردم عمل نماید.

در این مراسم پس از سخنرانی احمدی نژاد لوح تقدیری به نشان سپاس به سرپرست سابق وزارت کشور اهدا شد.

در این مراسم علاوه بر تعدادی از اعضای کابینه دولت نهم، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ، مهندس چمران رئیس شورای شهر ، تعدادی از مسئولان کشوری و لشکری و کارکنان وزارت کشور نیز حضور داشتند.