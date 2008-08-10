به گزارش خبرنگار مهر در قم در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان قم که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات سازمان جهاد ‏کشاورزی استان قم برگزار شد دکترمسعود روحانی مدیر سابق اداره دامپزشکی استان قم طی سخنانی، حفظ سرمایه دامی، امنیت غذایی، اجرای ‏طرح‌های استانی سلامت، تعامل با بخش خصوصی و تولیدی و... را از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های خود در دوره مسؤولیتش عنوان کرد و ‏گفت: با توجه به موقعیت ویژه شهر قم و قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی 21 استان و ورود دام‌های متعدد به استان، اداره دامپزشکی با ‏تلاش و اقدامات مناسب موفق به کاهش 45 و 48 درصدی بیماری‌های سل و تب برفکی شده است.‏



مهدی رفیعی مدیر جدید دامپزشکی استان قم نیز در این مراسم از صادرات بیش از 60 درصد از محصولات استان خبر داد و افزود: اداره ‏کل دامپزشکی استان پیگیری و کنترل، نظارت بر فرآورده‌های دامی، حمل و نقل بهداشتی مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام و... را ‏برای تأمین مواد غذایی سالم شهروندان در سرلوحه کار خود قرار داده است.‏



وی میزان تولید گوشت قرمز را 28 هزار تن، گوشت سفید 37 هزار تن، تخم مرغ 52 هزار تن و تولید شیر قم را 200 هزار تن ذکر کرد و ‏یادآور شد: دامداران قمی با تلاش و کوشش بسیار نقش مهمی در تأمین مواد غذایی استان و حتی سایر شهر‌های کشور دارند.‏



مدیر کل دامپزشکی استان قم در پایان نوآوری در طرح‌‌های بهداشتی، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و دولتی، تدوین سیاست‌های ‏پایدار برای ارتقای سطح بهداشت عمومی و... را از مهم‌ترین برنامه‌های خود برشمرد و گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان باید تعامل و ‏همکاری لازم را با اداره دامپزشکی استان داشته باشند.‏



در پایان این مراسم نیز با اهداء لوح و هدایایی از تلاش‌های مدیر سابق دامپزشکی استان قم تقدیر شد.‏