به گزارش خبرنگار مهر در قم در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان قم که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد دکترمسعود روحانی مدیر سابق اداره دامپزشکی استان قم طی سخنانی، حفظ سرمایه دامی، امنیت غذایی، اجرای طرحهای استانی سلامت، تعامل با بخش خصوصی و تولیدی و... را از مهمترین اقدامات و برنامههای خود در دوره مسؤولیتش عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت ویژه شهر قم و قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی 21 استان و ورود دامهای متعدد به استان، اداره دامپزشکی با تلاش و اقدامات مناسب موفق به کاهش 45 و 48 درصدی بیماریهای سل و تب برفکی شده است.
مهدی رفیعی مدیر جدید دامپزشکی استان قم نیز در این مراسم از صادرات بیش از 60 درصد از محصولات استان خبر داد و افزود: اداره کل دامپزشکی استان پیگیری و کنترل، نظارت بر فرآوردههای دامی، حمل و نقل بهداشتی مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام و... را برای تأمین مواد غذایی سالم شهروندان در سرلوحه کار خود قرار داده است.
وی میزان تولید گوشت قرمز را 28 هزار تن، گوشت سفید 37 هزار تن، تخم مرغ 52 هزار تن و تولید شیر قم را 200 هزار تن ذکر کرد و یادآور شد: دامداران قمی با تلاش و کوشش بسیار نقش مهمی در تأمین مواد غذایی استان و حتی سایر شهرهای کشور دارند.
مدیر کل دامپزشکی استان قم در پایان نوآوری در طرحهای بهداشتی، استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و دولتی، تدوین سیاستهای پایدار برای ارتقای سطح بهداشت عمومی و... را از مهمترین برنامههای خود برشمرد و گفت: تمام دستگاههای اجرایی استان باید تعامل و همکاری لازم را با اداره دامپزشکی استان داشته باشند.
در پایان این مراسم نیز با اهداء لوح و هدایایی از تلاشهای مدیر سابق دامپزشکی استان قم تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر جدید دامپزشکی استان قم با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم در تولید و عرضه محصولات دامی از صادرات بیش از 60 درصد از محصولات استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان قم که عصر یکشنبه در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد دکترمسعود روحانی مدیر سابق اداره دامپزشکی استان قم طی سخنانی، حفظ سرمایه دامی، امنیت غذایی، اجرای طرحهای استانی سلامت، تعامل با بخش خصوصی و تولیدی و... را از مهمترین اقدامات و برنامههای خود در دوره مسؤولیتش عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت ویژه شهر قم و قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی 21 استان و ورود دامهای متعدد به استان، اداره دامپزشکی با تلاش و اقدامات مناسب موفق به کاهش 45 و 48 درصدی بیماریهای سل و تب برفکی شده است.
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