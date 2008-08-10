کفاشیان کاروان ورزشی ایران را ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که چهارشنبه گذشته به همراه رئیس سازمان تربیت بدنی راهی شهر پکن شده بود، عصر امروز و پس از سه روز اقامت در این شهر وارد تهران شد.

کفاشیان که بطورهمزمان مسئولیت ریاست فدراسیون فوتبال کشورمان را نیز برعهده دارد برای حضور در مسابقات غرب آسیا و دیدار ویژه با بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران بازگشت.

علی کفاشیان را در بازگشت از بازیهای المپیک، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان همراهی می کرد. خسروی وفا برای انجام برخی هماهنگی های لازم پیش از بازیهای پارالمپیک عازم پکن شده بود.