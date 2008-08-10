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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۳۶

المپیک بیست نهم/

کفاشیان کاروان ورزشی ایران را ترک کرد

کفاشیان کاروان ورزشی ایران را ترک کرد

دبیرکل کمیته ملی المپیک که برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک عازم شهر پکن شده بود، امروز کاروان ورزشی ایران را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که چهارشنبه گذشته به همراه رئیس سازمان تربیت بدنی راهی شهر پکن شده بود، عصر امروز و پس از سه روز اقامت در این شهر وارد تهران شد. 

کفاشیان که بطورهمزمان مسئولیت ریاست فدراسیون فوتبال کشورمان را نیز برعهده دارد برای حضور در مسابقات غرب آسیا و دیدار ویژه با بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران بازگشت.

علی کفاشیان را در بازگشت از بازیهای المپیک، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان همراهی می کرد. خسروی وفا برای انجام برخی هماهنگی های لازم پیش از بازیهای پارالمپیک عازم پکن شده بود.

کد مطلب 730635

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