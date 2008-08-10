استقبال چشمگیر مردم شهرری از بازیکنان راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کادر مدیریت، فنی و بازیکنان تیم فوتبال راه آهن تهران ساعت 16 امروز و در میان استقبال بیش از 4 هزار نفر از علاقمندان به ورزش شهر ری، وارد میدان اصلی این شهر شدند و پس از زیارت حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در تالار صدوق مورد تقدیر مسئولان این شهر قرار گرفتند.

در این مراسم که مددی مسئول تربیت بدنی استان تهران، تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال، فدایی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت مدیره باشگاه راه آهن و مسئولان سیاسی، لشگری و ورزشی شهرری حضور داشتند، مدیرعامل این باشگاه در صحبتی کوتاه اعلام کرد که هم راه آهن استحقاق حضور در شهرری را داشته و هم این شهر مستحق داشتن باشگاهی همانند راه آهن بوده است.

همچنین مددی و فدایی نیز دقایقی در خصوص انتقال باشگاه راه آهن به شهرری برای حاضران سخنرانی کردند و تاج هم در صبحتی کوتاه از این انتقال ابراز خوشحالی کرد.

سپس مراسم معارفه و مشخص شدن شماره پیراهن بازیکنان این تیم برگزار شد و در نهایت نیز کادر مدیریتی و فنی این تیم از 4 ورزشگاه شهرری بازدید کردند تا محل برگزاری تمرینات و مسابقات راه آهن را در این شهر مشخص کنند.