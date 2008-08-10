پایان رقابتهای جودو کارگران ایران با قهرمانی کارگران خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، خراسان رضوی در این دوره از رقابتها با کسب چهار مدال طلا، و دو برنز اول، خراسان شمالی با کسب دو مدال طلا، سه نقره و یک برنز دوم و تیم جودو کارگران کرج نیز با کسب یک مدال طلا و دو برنز سوم شد.

در بخش انفرادی این مسابقات نتایج زیر به دست آمد:

در 60 کیلوگرم بهروز پهلوانلو از خراسان رضوی اول، محمدرضا مالدار از خراسان شمالی دوم و حسین ساکی از لرستان و حمیدرضا صمدی از مرکزی سوم شدند.

در 66 کیلوگرم مهدی خانلو از زنجان اول، یوسف میر مطلب از تهران دوم و محمدعلی ایجازی و جعفر بوذری از کرج سوم شدند.

در 73 کیلوگرم ذکریا مرادی از خراسان رضوی اول، سید محمدرضا رسول از تهران دوم و امیر موسایی از اصفهان و یونس ولیزاده از خراسان شمالی سوم شدند.

در 81 کیلوگرم حمیدقاسمی نژاد از کرج اول ، حسین احمدلو از مرکزی دوم و جواد مرادی از اصفهان و عباسعلی مظاهر فریمانی از خراسان رضوی سوم شدند

