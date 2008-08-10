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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۴۳

پایان رقابتهای جودو کارگران ایران با قهرمانی کارگران خراسان رضوی

بجنورد- خبرگزاری مهر: رقابتهای جودو کارگران قهرمانی کشور که در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی جریان داشت عصر امروز با قهرمانی تیم کارگران استان خراسان رضوی به کار خود پایان داد.

به گزارش  خبرگزاری مهر، خراسان رضوی در این دوره از رقابتها با کسب چهار مدال طلا، و دو برنز اول، خراسان شمالی با کسب دو مدال طلا، سه نقره و یک برنز دوم و تیم جودو کارگران کرج نیز با  کسب یک مدال طلا و دو برنز سوم شد.

در بخش انفرادی این مسابقات نتایج زیر به دست آمد:

 در 60 کیلوگرم بهروز پهلوانلو از خراسان رضوی اول، محمدرضا مالدار از خراسان شمالی دوم و حسین ساکی از لرستان و حمیدرضا صمدی از مرکزی سوم شدند. 

در 66 کیلوگرم مهدی خانلو از زنجان اول، یوسف میر مطلب از تهران دوم و محمدعلی ایجازی و جعفر بوذری از کرج سوم شدند. 

در 73 کیلوگرم ذکریا مرادی از خراسان رضوی اول، سید محمدرضا رسول از تهران دوم و امیر موسایی از اصفهان و یونس ولیزاده از خراسان شمالی سوم شدند.

در 81 کیلوگرم حمیدقاسمی نژاد از کرج اول ، حسین احمدلو از مرکزی دوم و جواد مرادی از اصفهان و عباسعلی مظاهر فریمانی از خراسان رضوی سوم شدند 

کد مطلب 730642

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