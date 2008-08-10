تاکید زیباری بر خروج زمانبندی شده نیروهای خارجی از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، هوشیار زیباری درجمع خبرنگاران در بغداد افزود: آمریکا و عراق در آستانه دستیابی به توافقنامه بلندمدتی هستند که سرنوشت نیروهای آمریکایی درعراق را تعیین می کند. وی درعین حال زمان دقیقی برای این امر مشخص نکرد.

وزیر امور خارجه عراق گفت: مهمترین نکات مورد اختلاف درباره مشکلات مربوط به حاکمیت عراق و اعطای مجوز درخصوص عملیات نظامی است.

وی درعین حال درباره دستیابی به راه حل های توافقی دراین زمینه ابراز خوشبینی کرد.

نوری المالکی نخست وزیرعراق و"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبرسال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند. این توافقنامه که هم اکنون گفتگوهای محرمانه درباره آن در جریان است به آمریکاییها حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.