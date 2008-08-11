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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

حامی برای "پاتو زمین نذار" قادری دو ترانه خواند

حامی برای "پاتو زمین نذار" قادری دو ترانه خواند

حمید حامی برای فیلم سینمایی "پاتو زمین نذار" ایرج قادری دو ترانه به آهنگسازی ستار اورکی خوانده است.

اورکی در این باره به خبرنگار مهر گفت: حامی در تازه‌ترین ساخته قادری دو ترانه برای وسط و پایان فیلم خوانده که هر دو آنها را بابک صحرایی سروده است. قادری برای ساخت موسیقی و ضبط ترانه‌های "پاتو زمین نذار" حساسیت داشت، خواننده‌های زیادی تست دادند و حامی در آخرین لحظات انتخاب شد.

آهنگساز "پاتو زمین نذار" افزود: با توجه به فضای فیلم و حس و حال ترانه‌ها من از ابتدا به حامی و نیما نکیسا فکر می‌کردم و جنس صدای آنها با فیلم همخوانی داشت. ساخت موسیقی متن دو ماه طول کشید، اما فکر می‌کنم همانطور که من و قادری می‌خواستیم موسیقی فیلم کاری متفاوت در کارنامه هر دو ما خواهد بود.

وی گفت: موسیقی "پاتو زمین نذار" متاثر از ریشه‌های فرهنگی هنری ما و برگرفته از موسیقی اصیل ایرانی است. من از موسیقی کهنه حمایت نمی‌کنم، اما فکر می‌کنم نیاز داریم در ساخت موسیقی به ریشه‌هایمان برگردیم. چند پیشنهاد فیلم و مجموعه تلویزیونی داشتم، اما ترجیح دادم باز هم در سینما فعالیت کنم و به زودی ساخت موسیقی یک فیلم را شروع می‌کنم.

"پاتو زمین نذار" به کارگردانی قادری و تهیه‌کنندگی حبیب اسماعیلی به زودی آماده نمایش می‌شود. مهرانه مهین‌ترابی، ایرج قادری و شیلا خداداد در این فیلم بازی می‌کنند. حامی پیش از این برای فیلم سینمایی "سام و نرگس" ساخته قادری ترانه خوانده بود.

کد مطلب 730654

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