حامی برای "پاتو زمین نذار" قادری دو ترانه خواند

اورکی در این باره به خبرنگار مهر گفت: حامی در تازهترین ساخته قادری دو ترانه برای وسط و پایان فیلم خوانده که هر دو آنها را بابک صحرایی سروده است. قادری برای ساخت موسیقی و ضبط ترانههای "پاتو زمین نذار" حساسیت داشت، خوانندههای زیادی تست دادند و حامی در آخرین لحظات انتخاب شد.
آهنگساز "پاتو زمین نذار" افزود: با توجه به فضای فیلم و حس و حال ترانهها من از ابتدا به حامی و نیما نکیسا فکر میکردم و جنس صدای آنها با فیلم همخوانی داشت. ساخت موسیقی متن دو ماه طول کشید، اما فکر میکنم همانطور که من و قادری میخواستیم موسیقی فیلم کاری متفاوت در کارنامه هر دو ما خواهد بود.
وی گفت: موسیقی "پاتو زمین نذار" متاثر از ریشههای فرهنگی هنری ما و برگرفته از موسیقی اصیل ایرانی است. من از موسیقی کهنه حمایت نمیکنم، اما فکر میکنم نیاز داریم در ساخت موسیقی به ریشههایمان برگردیم. چند پیشنهاد فیلم و مجموعه تلویزیونی داشتم، اما ترجیح دادم باز هم در سینما فعالیت کنم و به زودی ساخت موسیقی یک فیلم را شروع میکنم.
"پاتو زمین نذار" به کارگردانی قادری و تهیهکنندگی حبیب اسماعیلی به زودی آماده نمایش میشود. مهرانه مهینترابی، ایرج قادری و شیلا خداداد در این فیلم بازی میکنند. حامی پیش از این برای فیلم سینمایی "سام و نرگس" ساخته قادری ترانه خوانده بود.
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