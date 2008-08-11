هدف ما قهرمانی مجدد در لیگ برتر است/ بار مالی باشگاه بردوش هدایتی نیست

مجید فرخزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: یک از اهداف تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر، تکرار قهرمانی در این مسابقات است که گمان می کنم از نظر فنی و فردی شایستگی رسیدن به این هدف را داریم.

وی ادامه داد: از عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس در این مدت راضی هستیم اما هنوز به آنچه می خواستیم دست نیافته ایم، البته امیدواریم روند فنی تیم با درایت کادر فنی و عملکرد خوب بازیکنان، سیر صعودی را طی کند و در نهایت نتایج تیم خرسندی و رضایت هواداران را در پی داشته باشد.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در مورد برنامه های این تیم برای حضور قدرتمند در لیگ حرفه ای فوتبال آسیا تاکید کرد: قرار است قطبی برنامه های خود را در این مورد ارائه کند و پس از بررسی در هیئت مدیره، در مورد اجرای دقیق آن برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه باشگاه عجله ای در خصوص انتخاب اسپانسر تیم ندارد، در پاسخ به این سوال که اگر صدا و سیما حق پخش تلویزیونی این تیم را پرداخت نکند، آیا باشگاه با شبکه های تلویزیونی منطقه مذاکره می کند؟ خاطر نشان کرد: ما ایرانی هستیم و چنین اقدامی را انجام نمی دهیم، البته امیدواریم این مشکل با مساعدت مسئولان داخلی برطرف شود.

فرخزادی در خصوص شایعاتی که پیرامون حضورهدایتی در باشگاه پرسپولیس مطرح شده است، اظهار داشت: جسته و گریخته اخباری در خصوص تمام شدن چک های این عضو هیئت مدیره باشگاه مطرح می شود اما باید بگویم بنا نیست اعضای هیئت مدیره بار مالی باشگاه پرسپولیس را روی دوش هدایتی قرار دهند بلکه با تمهیدات و اقداماتی منطقی در صدد حل مسائل مالی هستیم.

وی اضافه کرد: مشکلات مالی برای همه وجود دارد اما ما با تومانینه و اقدامات منطقی برنامه های باشگاه را پیش می بریم تا به نوعی این مشکل را کاهش دهیم. بدون شک برنامه های اقتصادی باشگاه و آقای مصطفوی، کمک بزرگی در حل این مشکلات خواهد بود.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس در پایان در خصوص مشکل آتسو گفت: قرارداد این مدافع بزودی ثبت می شود و وی می تواند پس از دیدار با ذوب آهن، پرسپولیس را در مسابقات لیگ برتر همراهی کند.