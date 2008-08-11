تولید بخار داغ از خورشید با موفقیت انجام شد

پیمان کنعان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز ضمن تشریح روند احداث و آزمایش این نیروگاه بیان کرد: طرح پایلوت تحقیقاتی نیروگاه حرارتی خورشیدی شیراز با هدف بومی سازی فناوری طراحی و ساخت این نوع نیروگاه در کشور پایه گذاری شد.

وی افزود: در این راستا از سال 1374 کار طراحی نیروگاه مذکور در شیراز با طراحی یک کلکتور نمونه شروع شده که در ادامه کار، طراحی ها به طراحی نیروگاهی سوق یافت.

مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژی نو ایران خاطرنشان کرد: از سال 79 نیز کار اجرایی آن آغاز شد که شامل امور و کارهای مکانیکال طرح می شد.

وی با بیان اینکه در این طرح تحقیقاتی، چند المان کلیدی را باید مورد توجه قرار داد، افزود: یکی از این المان ها آیینه های سهمی شکل هستند که در زمان انجام کارهای پروژه که به این آیینه ها نیاز داشتیم یک شرکت آلمانی کار تولید و فروش آن را انجام می داد و البته این شرکت شرایط خاصی داشت که از آن جمله می توان به قیمت ها اشاره کرد از اینرو بنا داشتیم این آیینه ها را در کشور بسازیم که با تلاش شبانه روزی متخصصین داخلی موفق به تولید چنین آیینه هایی شدیم.

کنعان از تولید سازه ها و کلکتورها به عنوان یکی دیگر از المان هایی یاد کرد که در کشور تولید شد و در پروژه مورد استفاده قرار گرفت، افزود: در مجموع ویژگی هایی نظیر طراحی و ساخت آیینه ها، سازه ها، سیستم کنترلی و بخش مکانیکال را می توان به عنوان تولیدات و طراحی های متخصصین ایرانی نام برد.

مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژی نو ایران همچنین عنوان کرد: سازمان انرژیهای نو ایران در وزارت نیرو کارفرمای پروژه محسوب می شود و دانشگاه شیراز نیز مشاور طراحی نیروگاه است.

کنعان با اشاره به اینکه از این نوع نیروگاه ها در دنیا در چند نقطه محدود وجود دارد افزود: سازندگان آنها نیز گروه های محدود هستند که شامل یک گروه آمریکایی و کنسرسیوم اروپا شامل اسپانیا، آلمان و به تازگی ایتالیا بوده و در مناطقی نظیر هند و مراکش نیز همین دو گروه پروژه ها را اجرا می کنند.

وی عنوان کرد: با این اوصاف ما جزو محدود کشورهای صاحب فناوری ساخت نیروگاه حرارتی خورشیدی هستیم.

مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژی نو ایران با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در مورد تابش نور خورشید افزود: به طور متوسط ایران حدود 5/4 تا 5/5 کیلو وات ساعت بر متر مربع در روز تابش خورشید دارد و در 300 روز در سال از تابش خورشید در کشور برخوردار هستیم که این موضوع حاکی از پتانسیلهای ایران برای استفاده از چنین نیروگاهی است.

کنعان همچنین با اشاره به عدم ایجاد آلودگی های محیط زیستی این نیروگاه نیز اظهار داشت: این نیروگاه آلایندگی های محیط زیستی نظیر CO2 ، CO و دیگر گازهای آلاینده مورد تاکید محیط زیست را نداشته و می توان از آن به عنوان پاکترین و پایدارترین انرژیها یاد کرد.

وی هزینه اجرای پروژه را چهار میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف پایلوت تحقیقات اجرا شده و هدف اصلی آن نیز دستیابی به فناوری طراحی و ساخت بومی بوده که به این مهم نیز دست یافتیم.

این مسئول ظرفیت تولید برق نیروگاه مذکور را 250 کیلووات اعلام کرد و افزود: انجام این پروژه بیشتر برای تحقیقات بوده وظرفیت تولید آن نیز کم است.

کنعان همچنین گفت: از پروژه مراحل مشکلی باقی نمانده و فقط ژنراتورها را باید نصب کنیم که بخش مرسوم و راحت کار به شمار می رود.

وی گفت: حد اقتصادی این طرحها برای تولید برق و وارد کردن تولیدات آن به شبکه 30مگاوات است که باید تمام تلاش خود را برای راه اندازی این نیروگاه ها در کشور و رساندن تولیدات آنها به 30مگاوات انجام دهیم.