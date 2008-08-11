نیکولیچ 30 بازیکن را به اردوی تیم فوتبال جوانان دعوت کرد

به گزارش خبرنگارمهر، نناد نیکولیچ سرمربی تیم فوتبال جوانان و امید کشورمان اسامی 30 بازیکن تیم جوانان جهت دیدار تدارکاتی مقابل تیم فوتبال جوانان سوریه را اعلام کرد. اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی این تیم به شرح زیر است :

محمد باقر صادقی، رضا رئیسی اصفهانی و محسن مسلمان (ذوب آهن اصفهان)، سید رضا طلبه، ابوالحسن جعفری، شهریار شیروند، احسان حاج صفی، علی مرزبان و جلال علی محمدی (سپاهان اصفهان)، میلاد جهانی (مقاومت ساری)، شجاع خلیل زاده (هیئت مازندران)، حمید رضا دیوسالار(پیکان)، آرمن طهماسیان (آرارات)، داود نوشی صوفیانی و علی درخشان (شهرداری تبریز)، محمد صالح خلیل آزاد (برق شیراز)، سید ایمان موسوی و سروش رفیعی (فجر سپاسی شیراز)، سعید خلافی (صنعت نفت آبادان)، مهدی دغاغله (استقلال اهواز)، احمد امیرکامدار(مس کرمان)، سامان آقازمانی و کریم انصاریفر(سایپا)، علی عموری، بختیار رحمانی و مهدی چاه جویی (فولاد خوزستان)، مهرداد نوری و هادی عزیزی (ملوان بندرانزلی)، حسین ابراهیمی (پگاه گیلان) و رسول کر(شموشک نوشهر).

بازیکنان دعوت شده می بایست صبح روز 25 مرداد ماه خود را در محل هتل المپیک به کادر تیم فوتبال جوانان معرفی کنند. تیم جوانان ایران طی روزهای 27 و 29 مرداد ماه جاری در دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال جوانان سوریه می رود.

تیم فوتبال جوانان کشورمان خود را برای حضور درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه جاری درعربستان برگزارمی شود، آماده می کند. تیم جوانان ایران در این مسابقات با تیم های عربستان ، ژاپن و یمن همگروه است.