هویت فرهنگی شیراز در شهرسازی جدید مورد توجه قرار نمی گیرد

زاهد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: طی مدت اخیر در پی شهرسازی های جدید برخی از نمادهای هویت ملی شهر تخریب شده و کمتر کسی نیز به آن اهمیت داده و برخی بحرانهای فرهنگی را نیز در پی آن برای ما به ارمغان آورده است.

وی خاطرنشان کرد: این بی توجهی و تخریب نمادهای فرهنگی، مردم را در شهر خودشان غریب می کند و در شهرسازی جدید به هیچ یک از این نکات توجه نمی شود.

مدیر بنیاد فارس شناسی با تاکید بر لزوم توجه مسئولان شهر نسبت به نمادهای فرهنگی شیراز گفت: نوسازی شهری و تخریب ساختمانهای فرسوده امری مناسب تلقی می شود اما این تغییر باید به گونه ای مدیریت شود که عوامل اصلی هویت ساز بر جای خود باقی مانده و فضای فرهنگی و هویتی شهر تغییر نکند.

زاهد گفت: به عنوان نمونه در منطقه دروازه کازرون شیراز یک درخت چنار وجود داشت که عنصر هویت ساز این شهر بود اما بدون توجه به این مسائل بریده شد.

وی گفت: ساعت گل، برخی از خیابانها و کوچه ها نظیر کوچه قدیمی قهر و آشتی از جمله عوامل اصلی هویت ساز شهر ما را به وجود می آورند و برای کسانی که در این شهر به دنیا آمده، مدرسه رفته و بزرگ شده اند نه تنها خاطره است بلکه هویت ساز نیز محسوب می شود.

مدیر بنیاد فارس شناسی با اشاره به پتانسیلهای اقتصادی این نمادها نیز گفت: به طور حتم می توان با نگهداری و احیا این نمادها به آنها جنبه اقتصادی نیز بخشید و به عنوان عوامل جذب گردشگر مورد استفاده های اقتصادی قرار داد.