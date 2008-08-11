نخستین نشست کارگروه سیل و صغیان رودخانه در کلاله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از کلاله، این نشست تخصصی شب گذشته با حضور 15 عضو کارگروه سیل و طغیان رودخانه های این شهرستان و با هدف هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی معرفی حوزههای آبخیز بحرانی، آموزش مردم در زمینه راه های مقابله با سیل در روستاهای در معرض خطر، پیگیری دیواره سازی حفاظتی آبراهه های قرنجیق و آنه کری و اترک در مراوه تپه و برگزاری همایش اطلاع رسانی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها از جمله مصوبات این نشست بوده است.
فعال کردن 35 ایستگاه باران سنجی، توسعه ایستگاههای هشدار سیل در شهرستان، معرفی حوزه های بحرانی آبخیزداری در مناطق سیلخیز و سیل گیر، بازگشایی دهانه پلهای محور کلاله - مراوه تپه و سه راهی چاتال - گلیداغ و قره گل و ساماندهی پل میلاد از دیگر تصمیات این کارگروه بوده است.
همچنین اعضای این کارگروه بر لزوم پیگیری عملیات اجرایی جابجایی و ایمن سازی روستاهای در معرض سیل و تشدید برخورد قانونی با متجاوزین به حریم رودخانهها تاکید کردند.
طبق اعلام مسئولان ستاد حوادث غیرمترقبه گلستان، تاکنون هشت روستای در معرض سیل کلاله جابجا و طرح مطالعاتی 25 روستای دیگر نیز در دست اجرا است.
بررسی سوابق سیل این شهرستان، ساماندهی رودخانهها و مجاری آبی شهرستان، شناسایی اولویتها و ضرورتهای مطالعاتی، شناسایی و ایمن سازی نقاط آسیب پذیر از سیل از اولویتهای این کارگروه عنوان شده است.
بررسی گزارشهای مربوط به وضعیت طرحهای اجرایی مورد نیاز رودخانهها و آبخیزداری و وضعیت میزان آمادگی دستگاه های اجرایی و عملکرد آنان در مقابله با سیل و طغیان رودخانهها از جمله وظایف این کارگروه است.
کارگروه سیل و طغیان رودخانههای کلاله تیرماه 87 با حکم فرماندار این شهرستان فعالیت خود را آغاز کرد.
شهرستان 154 هزار نفری کلاله بیش از 200 روستا دارد.
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