چهارمین ناکامی شورای امنیت درباره اوستیا/ اروپا در تکاپوی نقش آفرینی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه نیروهایی روسیه در خط آتش قرار دارند جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا که در پکن به سر می برد در باره بحران در اوستیای جنوبی اعلام کرد که او موضعی "بسیار محکم" در خصوص این مناقشه در پیش گرفته است.

بوش خشونت ها در این منطقه را "غیر قابل پذیرش" خواند و گفت که او نه تنها این نکته را به ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بلکه با دیمتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نیز در میان گذاشته است.

وی گفت که ایالات متحده در حال میانجیگری است تا اوضاع به پیش از 6 اوت و زمان آرامش بازگردد.

در همین رابطه دوئل در سازمان ملل هم ادامه داشت و شب گذشته چهارمین نشست شورای امنیت هم بی نتیجه ماند. در این نشست "زلمای خلیل راد" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم آتش بس فوری ادعا کرد، گفت: تهاجم ها به دولت مستقل و دموکراتیک گرجستان بر روابط آمریکا با روسیه تاثیر می گذارد.



کرملین اعلام کرده است که نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در تلاشی برای میانجیگری به منظور پایان جنگ روسیه و گرجستان ظرف روزهای آینده به مسکو سفر خواهد کرد و این در حالی است که دیمیتری مدودف دیروز با سارکوزی تلفنی گفتگو کرده است.

همچنین "برنارد کوشنر" وزیر خارجه فرانسه و "آلکساندر استوب" وزیر خارجه فنلاند و رئیس سازمان امنیت و همکاری تحادیه اروپا به عنوان اولین میانجی گران بین المللی در تفلیس به سر می برند و با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور دیدار کردند.



"کارل دوگوخت "وزیر خارجه بلژیک نیز روز گذشته روسیه را متهم کرد که به سبب منابع زیر زمینی منطقه آبخازی این جنگ را به راه انداخته است.

وی با متهم کردن روسیه به اشغال این منطقه اضافه کرد: من فکر می کنم که روسیه علاقه ای به اوستیای جنوبی ندارد، بلکه در واقع علاقه روسیه به آبخازیا است که دارای ذخایر فراوان زیر زمینی و دسترسی مستقیم به دریا است.

در حالیکه طرف های اروپایی روسیه را متهم به جنگ افروزی می کنند به نظر می رسد این رشته اتهامات سبب بلوک بندی جدید در جهان شده است.

روز گذشته گزارش هایی در رابطه با دخالت مستقیم و آشکار اسرائیل برای پی ریزی این حملات منتشر شد.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت با اعلام این خبر اضافه کرد که اسرائیل سالهاست به آموزش و فروش تسلیحات به گرجستان فعالیت داشته است.

روسیه همچنین علاوه بر اسرائیل، آمریکا، اوکراین و غرب را متهم به تنش آفرینی در منطقه کرده و در همین رابطه شب گذشته رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا طی یک بیانیه ای کتبی ضمن حمایت از روسیه اعلام کرد درخواست مسکو مبنی بر خروج کامل گرجستان از منطقه اوستیای جنوبی قبل از دستیابی به هرگونه آتش بس درخواستی درست است.