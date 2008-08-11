شبکه فرسوده توزیع آب ایذه نوسازی می شود

داریوش خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصوب شده ۱۲ کیلومتر از شبکه و انشعابات خانگی نوسازی شود که هم اکنون مطالعات طرح انجام و نقشه های اجرایی آماده است و در صورت تخصیص اعتبارات لازم عملیات اجرایی نوسازی شبکه فرسوده آب شهرستان ایذه آغاز می شود.

وی اعتبار مصوب برای نوسازی ۱۲ کیلومتر از شبکه توزیع آب ایذه را ۱۰ میلیارد ریال در سال ۸۷ از محل توسعه و تملک دارائی ها عنوان و اظهار امیدواری کرد: با تخصیص این اعتبارات شاهد آغاز عملیات نوسازی شبکه توزیع آب به شهر ایذه در آینده باشیم.

وی با بیان اینکه شهرستان ایذه دارای شبکه ای به طول ۲۱۵ کیلومتر است، اظهار داشت: از این میزان ۱۱۰ کیلومتر آن فرسوده، از رده خارج و غیر استاندارد و نیازمند اصلاح و نوسازی است.

مدیر آبفای ایذه با اشاره به اینکه چارچوب ها و الویت ها در این طرح مشخص شده افزود: مناطق بحرانی که شبکه توزیع آنها قدمت بالایی دارد و یا ظرفیت شبکه آن پاسخگوی نیاز مردم نیست در اولویت این کار قرار دارد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به سرانه مصرف آب در این شهر عنوان کرد: سرانه استاندارد مصرف آب ۲۳۰ لیتر به ازای هر نفر است که این میزان در ایذه بیشتر است و هم اکنون ۳۸۰ لیتر آب به ازای هر نفر مصرف می شود که ۱۵۰ لیتر از سرانه استاندارد بیشتر است.

در سال ۸۶ نیز شش کیلومتر از شبکه فرسوده شهرستان ایذه نوسازی و وارد مدار تولید شده است.