سرنوشت کرکوک بر عهده مردم این استان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع همچنین خاطرنشان کرد که مرجعیت تقلید برگزاری انتخابات شوراهای استان ها در موعد مقرر(اول اکتبر) را تایید می کند .این منبع افزود در صورتی که تمامی طرفها خلاف این مسئله را تایید کنند؛ مرجعیت تقلید این تصمیم را می پذیرد.

انتخابات شوراهای استان اساسا قرار بود در ماه اکتبر برگزار شود، اما اختلاف میان فراکسیون های مجلس درباره مسئله استان نفت خیز کرکوک در قانون انتخابات شوراهای استان مانع از آن شده است و مجلس طی روزهای گذشته درخصوص تصویب این قانون به دلیل تداوم اختلافات ناکام ماند و تصمیم گرفته شد تا مسئله تصویب آن به نهم سپتامبر موکول شود.

کردها خواهان الحاق کرکوک به منطقه کردستان عراق هستند، اما اعراب و ترکمن های این استان با این امر مخالف هستند.

مجلس نمایندگان عراق در مجموع 275 عضو دارد که در جلسه اول مرداد تنها 140 نفر از آنها حضور داشتند که از این تعداد 127 نفر به قانون انتخابات شوراها رای دادند. فراکسیون ائتلاف کردها در اعتراض به این قانون صحن مجلس را ترک کرد.

شورای ریاست جمهوری عراق سپس در نشستی با این قانون مخالفت کرد و تصمیم گرفت آن را برای بررسی و تصویب مجدد به مجلس بازگرداند.