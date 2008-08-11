تدوین سازوکار جامع وحدت در ستاد مطالعاتی جامعه اسلامی مهندسین

امیر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح نتایج جلسه دیشب شورای مرکزی این تشکل اظهار داشت : با توجه به اینکه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم و بحث در رابطه با این مقوله در تشکل های سیاسی صورت می گیرد ، اصلی ترین دستور ستاد مطالعاتی این تشکل در ارتباط با ریاست جمهوری دهم تدوین سازوکاری فراتر ، عملی تر و متفاوت تر از آنچه که تاکنون برای تحقق بخشیدن به وحدت اصولگرایان طرح شده است تعیین شد .

امیر مقدم درعین حال گفت : ورود جدی تر به مقوله انتخابات ریاست جمهوری به معنای سامان بخشیدن به فعالیتهای تشکیلاتی و آغاز به کار ستادهای انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین همزمان با مشخص شدن کاندیدها آغاز خواهد شد که زمان آن از پائیز و آنچنان که دبیر کل تصریح کرده است، نهایتا تا آذر ماه خواهد بود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین بر تلاش برای رسیدن به وحدت اصولگریان و رسیدن به کاندیدای واحد تاکید دارند، تصریح کرد : اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کردند با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری و نظر به طرح این مقوله در تشکل ها و احزاب سیاسی، همگان سعی بر ایفای سهم خود در راستای تحقق بخشیدن به وحدت اصولگرایان و رسیدن به کاندیدای واحد داشتند .

مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین همچنین از برگزاری جلسه ماهانه تشکل متبوعش با موضوع ارزیابی عملکرد دولت نهم خبر داد و گفت : جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین شنبه اول شهریور ماه مصادف با هفته دولت و با موضوع ارزیابی عملکرد دولت نهم برگزار می شود که در این برنامه یکی از شخصیتهای سیاسی کشور سخنرانی خواهند کرد .