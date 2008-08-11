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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۰

مقدم به مهر خبر داد:

تدوین سازوکار جامع وحدت در ستاد مطالعاتی جامعه اسلامی مهندسین

تدوین سازوکار جامع وحدت در ستاد مطالعاتی جامعه اسلامی مهندسین

مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین از در دستور کار قرار گرفتن تدوین سازوکاری فراتر ، عملی تر و متفاوت تر از آنچه که تاکنون برای تحقق بخشیدن به وحدت اصولگرایان مطرح شده، در ستاد مطالعاتی این تشکل خبر داد.

امیر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح نتایج جلسه دیشب شورای مرکزی این تشکل اظهار داشت : با توجه به اینکه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم و بحث در رابطه با این مقوله در تشکل های سیاسی صورت می گیرد ، اصلی ترین دستور ستاد مطالعاتی این تشکل در ارتباط با ریاست جمهوری دهم تدوین سازوکاری فراتر ، عملی تر و متفاوت تر از آنچه که تاکنون برای تحقق بخشیدن به وحدت اصولگرایان طرح شده است  تعیین شد .

امیر مقدم درعین حال گفت :  ورود جدی تر به مقوله انتخابات ریاست جمهوری به معنای سامان بخشیدن به فعالیتهای تشکیلاتی و آغاز به کار ستادهای انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین همزمان با مشخص شدن کاندیدها آغاز خواهد شد  که زمان آن از پائیز و آنچنان که دبیر کل تصریح کرده است، نهایتا تا آذر ماه خواهد بود .

وی در ادامه با اشاره به اینکه شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین بر تلاش برای رسیدن به وحدت اصولگریان و رسیدن به کاندیدای واحد تاکید دارند، تصریح کرد : اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کردند با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری و نظر به طرح این مقوله در تشکل ها و احزاب سیاسی، همگان سعی بر ایفای سهم خود در راستای تحقق بخشیدن به وحدت اصولگرایان و رسیدن به کاندیدای واحد داشتند .

مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین همچنین از برگزاری جلسه ماهانه تشکل متبوعش با موضوع ارزیابی عملکرد دولت نهم خبر داد و گفت : جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین شنبه اول شهریور ماه  مصادف با هفته دولت و با موضوع ارزیابی عملکرد دولت نهم برگزار می شود که در این برنامه یکی از شخصیتهای سیاسی کشور سخنرانی خواهند کرد .

کد مطلب 730707

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