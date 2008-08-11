  1. ورزش
۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۳۸

تیم ملی فوتبال سوریه به دیدار ونزوئلا می رود

تیم ملی سوریه روز 20 آگوست (30 مرداد) در دیداری دوستانه با ونزوئلا رو به رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، محمد کوید که پیش از این خبر استعفایش از تیم ملی سوریه منتشر شده بود گفته می شود که مربیگری این تیم را برابر ونزوئلا بر عهده خواهد داشت.

وی پس از حذف سوریه از بازیهای گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی و شکست در صعود به مرحله نهایی این رقابت ها به دنبال کناره گیری از تیم ملی بود.

سوریه در این بازی فیراس الخطیب و جهاد الحسین را بدلیل مشکلات باشگاهی به همراه نخواهد داشت.

ونزوئلا سال گذشته میزبان بازیهای کوپا آمریکا بود که توانست صعودی تاریخی به جمع هشت تیم نهایی این مسابقات داشته باشد.

