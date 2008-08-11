  1. ورزش
۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۵۰

المپیک بیست نهم/

جودوکار ژاپنی به مدال طلا رسید

جودوکار ژاپنی به مدال طلا رسید

جودوکار ژاپنی که موفق شد آرش میراسماعیلی را شکست دهد در نهایت به مدال طلا وزن 66- کیلوگرم مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های وزن 66- کیلوگرم مسابقات جودو در دومین روز از بازیهای المپیک 2008 پکن "ماساتو اوجی شیبا" از ژاپن که چهار سال قبل در بازیهای المپیک 2004 آتن موفق به کسب مدال طلا شده بود در این دوره هم عنوان قهرمانی و مدال طلای خود را تکرار کرد.

عنوان نایب قهرمانی این دوره به "بنجامین داربلت" از فرانسه که مدال برنز اروپا را در اختیار دارد تعلق گرفت. دو مدال برنز مشترک این وزن نیز بین "یوردانیس آرن سیبیا" از کوبا و "پارک چول مین" از کره شمالی تقسیم شد. "آرن سیبیا" مدال برنز دوره قبل المپیک و نقره جهانی 2007 برزیل را در کارنامه دارد. بزرگترین حادثه این وزن حذف "درلی ژائو" قهرمانی برزیلی سال 2007 جهان بود.

