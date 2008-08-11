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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

افزایش 33 برابری شهرکهای صنعتی در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: با اجرایی شدن ساخت شش شهرک صنعتی در خراسان شمالی وسعت شهرکهای صنعتی این استان 33 برابر شد.

فتحعلی محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از آغاز به کار دولت نهم وسعت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی کمتر از 30 هکتار بود که این مساحت اکنون به یک هزار هکتار رسیده است.

وی عنوان کرد: پیش از این در استان خراسان شمالی تنها شهرک صنعتی در شهرستان بجنورد فعالیت می کرد.

محمدزاده اظهار داشت: اکنون امکانات لازم در شهرکهای صنعتی جدید فراهم شده و تا پایان شهریور همه امتیازات آب، برق، گاز و تلفن در این مناطق محیا می شود.

وی بیان داشت: زمینهای شهرکهای صنعتی آماده واگذاری به سرمایه گذاران و بخش خصوصی در زمینه های مختلف صنعتی است.

کد مطلب 730726

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