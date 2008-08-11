تنها ایجاد اینترانت ملی امکانپذیر است / مسائل حقوقی باید رعایت شوند

دکتر سیامک کارگر که از محققان پارک علم و فناوری کرمان است، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی وی از "اینترنت ملی" گفت: اینترنت زمانی معنی پیدا می کند که استانداردها و پروتکلهای جهانی رعایت شود و هر برنامه ای که اجرا می شود مغایرتی با این استانداردها نداشته باشد.

کارگر به امکانات اینترنت اشاره و تاکید کرد: این استانداردها علاوه بر ایجاد امنیت در شبکه از نظر اقتصادی برای کشورها ارز آور است.

این محقق خصوصی ماندن اطلاعات افراد را یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت در استفاده از اینترنت ذکر کرد و ادامه داد: چنانچه راه اندازی اینترنت ملی این شائبه را ایجاد کند که دولت با ایجاد این شبکه قصد حاکمیت و تصدی گری در فضای مجازی را دارد با تعاریف و استانداردهای جهانی همخوانی ندارد و موفق نخواهد بود.

کارگر اظهار داشت: از آنجایی که اینترنت تحت قواعد و استانداردهای بین المللی است، عدول از آن می تواند عواقبی را در بر داشته باشد از این رو برای راه اندازی این شبکه باید از نظر حقوقی، بررسی های لازم صورت گیرد تا علاوه بر تعیین نقش دولت در فضای مجازی، مغایرتی با استانداردهای بین المللی نیز نداشته باشد.

وی همچنین فرهنگ سازی را از دیگر عوامل موفقیت شبکه ملی دانست و خاطرنشان کرد: اطمینان بخشی در حوزه فنی و فرهنگی در سطح کاربران یکی از مهمترین اقدامات در راه اندازی شبکه ملی اینترنت است. کاربران باید از امنیت اطلاعات در این فضا اطمینان پیدا کنند.