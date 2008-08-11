سازمان تبلیغات اسلامی باید به مرکز طراحی و مهندسی فرهنگی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد، صبح امروز در دیدار با کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تاکید بر این موضوع افزود: سازمان تبلیغات اسلامی توان اجرای این کار را دارد و باید برای رسیدن به این نقطه تلاش کند.

وی در اولین بخش از سفر دو روزه خود به استان مرکزی، بیان داشت: استفاده از روشها و شیوه های نوین فرهنگی در کشور ضروری است و گرچه در حوزه فرهنگ دینی روشهای سنتی زنده است اما باید از روشهای نوین که گویا، رسا و پر نفوذ هستند، استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات از شیوه چهره به چهره و سخنرانی فراتر رفته، بیان داشت: ما در ارائه الگوهای فرهنگی هرگز به بازیهای رایانه ای و روشهای جدید این چنینی فکر نکردیم در حالی که همین روشها می تواند در ارائه الگوهای فرهنگی موثر باشد.

معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ارائه بازی رایانه ای مقاومت از سوی سازمان تبلیغات گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ درست را به شیوه های مختلف در ذهن جوانان نهادینه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدل کار باید تغییر یابد، عنوان کرد: روشهای جدید ارائه فرهنگ، توجه به اثر گذاری بازیهای رایانه ای، لباس، وسایل بازی و بازیهای فکری زمینه هایی هستند که می توان از طریق آن الگوهای فرهنگی را ارائه کرد.

روحانی نژاد در ادامه با اشاره به هزینه کردهای فرهنگی دستگاه های مختلف خاطرنشان کرد: دستگاه های مختلف باید در کنار ارائه برنامه های خود و هزینه ها پیوست فرهنگی داشته باشند تا از آن طریق مشخص شود چه ارگانی چه اقدامی در حوزه فرهنگ انجام داده و چه برنامه هایی را باید انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان تبلیغات استان مرکزی آن را مثبت و موفقیت آمیز خواند و گفت: بخشی از انتظارات سازمان در استان مرکزی محقق شده است و همچنان باید برای رسیدن به نقاط مطلوب در حوزه فرهنگ و دین تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیرکل سازمان تبلیغات استان مرکزی نیز در این دیدار با تاکید بر تلاش بخشهای مختلف تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: این اداره تلاش می کند با ایجاد صمیمیت و با استفاده از روشهای مختلف فرهنگی در حوزه فرهنگ و اجتماع استان نقش موثر و مفیدی داشته باشد.

حجت الاسلام احمد رضاییان اضافه کرد: هماهنگی، همکاری و همدلی مهمترین گام در حوزه فرهنگ است که باید در بخش های مختلف حاکم شود.

وی موفقیت در حوزه فرهنگ را تنها مختص بودجه ندانست و گفت: هماهنگی و همکاری می تواند منجر به برنامه ریزی درست فرهنگی شود چنانکه این اداره تاکنون تلاش کرده با این روشها نقش مفیدی داشته باشد.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد به همراه هیئت همراه خود طی سفر دو روزه به استان مرکزی ضمن دیدار با کارکنان این اداره با بخشهای مختلف فرهنگی و دینی استان از جمله هیئت های مذهبی، روحانیون شاخص، مدیران فرهنگی، مداحان و شعرا، حوزه های علمیه، بانوان شاخص، روحانیون مستقر و مسئولان ادارات تابعه دیدار خواهد کرد و همچنین دو دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و استاندار برگزار می شود.