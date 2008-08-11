تولید گندم در استان کرمان به نصف ظرفیت حقیقی رسیده است

حسین میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خشکسالی سال جاری بیش از هزار و 200 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان کرمان وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: خشکسالی در استان کرمان دیگر یک حادثه غیر مترقیه نسیت بلکه پدیده ای است که باید تحت مدیریت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: خشکسالی پی درپی باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر به بخشهای زراعت، باغها، دام و منابع طبیعی در سراسر استان کرمان شده است.

میرزابیگی از خشک شدن 67 حلقه چاه در ارزوئیه بافت خبر داد و یادآور شد: در استان کرمان 40 سال خشکسالی مداوم داشته ایم که این موضوع باعث شکنندگی بیشتر بخش کشاورزی شده است.

وی ضمن بیان اینکه استان کرمان جزو 18 استان خشکسالی زده در کشور محسوب می شود، ادامه داد: در سال زراعی جاری سرمازدگی زمستانه و سرمازدگی بهاره نیز به محصولات کشاورزی صدمات زیادی وارد کرده است که باعث تشدید خسارات خشکسالی در سال جاری شده است.