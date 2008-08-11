به گزاترش خبرگزاری مهر، "فرانسیس بکت " در گفتگو با پرس تی وی گفت: اگر المپیک چین را بهانه ای برای تحت الشعاع قرار دادن میزبانی این کشور بدانیم، در انگلیس میزبان بعدی بازیها هم حقوق بشر پایمال می شود.

وی شکنجه زندانیان گوانتانامو به دست نیروهای انگلیسی و گرفتن حق محاکمه در دادگاه از مظنونان به تروریسم را از مصادیق نقض حقوق بشر از سوی انگلیس دانست.

"بکت افزود" البته زمانی، سیاست دولت انگلیس شیطانی جلوه دادن حکومت کمونیست چین بود، اما امروزه به دلیل روابط تجاری با چین، از این عداوت به شدت کاسته شده است.

در حالی که رقابتهای المپیک در چین آغاز شده است، برخی کشورهای غربی این رویداد بین المللی را عرصه ای برای تسویه حساب با رقیب قدرتمند خود می بینند.

به عقیده ناظران، این کشورهای غربی به ویژه آمریکا، در تلاشند با تکرار اتهام نقض حقوق بشر از سوی چین- کشوری که باشکوهترین افتتاحیه بازیها را از خود به نمایش گذاشت- اهمیت میزبانی این کشور را کمرنگ کنند و این رویداد ورزشی را سیاسی کنند.

یک کارشناس چین بر این باور است که بسیاری از غربیان در تلاشند بازیهای المپیک را سیاسی کنند و فقط جنبه های تبلیغاتی آن را بزرگ می کنند.

"لیو یی یی" ، از کارشناسان موسسه چاتام هاوس اظهار داشت، بر خلاف افرادی که قصد دارند به بازیها رنگ و بوی سیاسی ببخشند، مردم چین به جنبه های سیاسی المپیک توجهی ندارند و به میزبانی این رقابتها افتخار می کنند.

وی گفت برخلاف روزنامه نگاران وتحلیلگران سیاسی، برای ورزشکاران نیز مسائل ورزشی اهمیت دارد و آنان فقط به موفقیت های ورزشی می اندیشند.

"لیو یی یی "حضور رهبران و سیاستمداران بین المللی در پکن را فرصت مناسبی برای بهبود روابط رهبران سیاسی جهان با یکدیگر دانست.





