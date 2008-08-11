موفقیت محققان در تولید ماده ای که اجسام را نامرئی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موفق به تولید دو نوع ماده شدند که می توانند جهت نور را تغییر داده و تصویری نامرئی از اجسام به وجود آورند.

یکی از این مواد فلزی توری مانند است که جهت نور را معکوس کند و ماده دیگر سیمهای باریک نقره ای است. هر دو این مواد در مقیاس نانو تولید شده و دارای خصوصیاتی مانند ضریب شکست نور منفی هستند. برای اینکه ماده ای بتواند دارای ضریب شکست منفی باشد باید دارای ساختاری کوچک تر از طول موج تابش الکترو مغناطیسی باشد که تابیده می شود.

عملکرد این سیستم به این صورت است که به خاطر عدم جذب نور و یا انعکاس آن توسط جسمی که با مواد نامرئی کننده پوشانده شده است شخص تنها نوری را که از پشت ماده می آید را می بیند و ماده اصلی نامرئی به نظر می آید. این مواد طول موج محدودی از نور را معکوس می کنند به همین خاطر استفاده از آن به صورت عام ممکن نیست.

بر اساس گزارش بی بی سی، این یافته ها که در مجله نیچر منتشر شده است می تواند در زمینه های فراوانی از جمله ماموریتهای مخفیانه ارتش به کار گرفته شود.