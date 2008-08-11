روزانه چهار میلیون قرص نان در همدان پخت می شود

فریدون جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: سهمیه آرد مصرفی استان همدان سالانه حدود 213 هزار تن است که نسبت سال گذشته هیچ گونه افزایشی نداشته است.

وی با اشاره به سرانه آرد مصرفی در استان همدان تصریح کرد: سرانه مصرف آرد به ازای هر نفر 10 کیلو گرم است که این سرانه بیش از استاندارد تعیین شده، است.

جلیلیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک هزار و 521 واحد نانوایی شهری و روستایی در استان همدان مشغول فعالیت هستند که 540 واحد آن را نانوایی های روستایی تشکیل می دهند.

وی متذکر شد: با توجه به تعداد واحدهای نانوایی موجود در استان همدان بیش از چهار هزار و 600 نفر در این حرفه مشغول به کار هستند.

معاون بازر گانی شرکت غله منطقه 13 در ادامه افزود: شرکت غله طبق سنوات گذشته نسبت به خرید گندم از کشاورزان اقدام کرده است و تا پایان نیمه اول مرداد ماه سال جاری بیش از 76 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است.

فریدون جلیلیان یادآور شد: قیمت مصوب خرید هر کیلو گرم گندم دو هزار و800 ریال است.